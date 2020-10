Everli wprowadziła model subskrypcji, który ma dawać możliwość zoptymalizowania kosztów dostawy przy regularnych zakupach.

Obserwując pozytywny wpływ płatności abonamentowych na rynek, jako pierwsza firma dostarczająca zakupy spożywcze wprowadziliśmy subskrypcję PLUS, czyli miesięczny lub roczny abonament na zakupy, które można zrobić za naszym pośrednictwem w Kaufland, Carrefour, Auchan, Lidlu, Biedronce oraz sieci E.Leclerc, a wkrótce w kolejnych sklepach. Zakupy spożywcze na abonament pozwalają cieszyć się zakupami przywiezionymi pod dom i jednocześnie znacząco oszczędzić na dostawie – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, dyrektor generalna Everli.

Subskrypcja PLUS polega na dostarczaniu towarów przez personalnego szopera dowożącego zakupy pod drzwi, w zamian za płatność abonamentową, która związana jest z jednorazowym – miesięcznym za 19,90 zł lub rocznym za 199 zł kosztem dostawy. Ceny promocyjne obowiązują do grudnia 2020 r. Po upływie okresu promocyjnego, stawki za subskrypcję PLUS będą wynosić: miesięczna subskrypcja 25 zł oraz roczna – 250 zł.

Dzięki temu rozwiązaniu, subskrybent ma zyskiwać:

oszczędność na dostawie regularnej – darmową dostawę przy każdym zamówieniu powyżej 100 zł,

brak opłaty za dostawę ekspresową,

łatwiejsze zamawianie oraz uproszczony proces płatności,

oferty i promocje dostępne tylko dla subskrybentów.

Abonament to szczególnie korzystna opcja dla osób, które za pośrednictwem platformy robią zakupy częściej. Szoperzy jeżdżą samochodami, dlatego obowiązują ich znacznie wyższe limity wagowe, które umożliwiają swobodne dostarczenie większych zakupów. Zamawiający ma możliwość kontroli zamówienia do ostatniej chwili, jest również w stałym kontakcie w razie potrzeby przygotowania zamiennika produktu.

Dla seniorów powyżej 60 roku życia, którzy postanowią samodzielnie zrealizować zakupy, funkcjonuje ponownie kod DLASENIORA. Po wpisaniu kodu, obowiązuje darmowa dostawa do zakupów powyżej 160zł.