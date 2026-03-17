FRU rozwija funkcje AI w aplikacji mobilnej, wprowadzając narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Najnowszym rozwiązaniem jest AI Trip Check – narzędzie, które pozwala użytkownikom sprawdzić, czy wybrany przez nich lot jest rzeczywiście najlepszą dostępną opcją. Równolegle wprowadzono tryb incognito, który zwiększa prywatność podczas wyszukiwania połączeń.

Podsumowanie

• AI Trip Check – weryfikacja wyboru lotu w aplikacji mobilnej FRU.

• Tryb incognito – zwiększona prywatność podczas wyszukiwania połączeń.

• Funkcje AI w aplikacji – FRU rozszerza możliwości narzędzi sztucznej inteligencji.

• Dostępność – nowe funkcje w aplikacji FRU od marca 2026 roku.

Funkcje AI w aplikacji – AI Trip Check

FRU wprowadziło narzędzie AI Trip Check w swojej aplikacji mobilnej. Rozwiązanie wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do analizy dostępnych opcji lotów. Użytkownik może sprawdzić, czy wybrany przez siebie lot jest rzeczywiście najlepszą dostępną opcją pod względem ceny i parametrów podróży.

Narzędzie działa w czasie rzeczywistym – po wybraniu konkretnego połączenia system analizuje dostępne alternatywy i informuje użytkownika o ewentualnych lepszych opcjach. Mechanizm porównuje parametry takie jak cena, czas podróży, liczba przesiadek oraz godziny wylotu i przylotu. AI Trip Check ma na celu wyeliminowanie ryzyka przegapienia korzystniejszej oferty. Zamiast ręcznego przeglądania wielu opcji, użytkownik otrzymuje automatyczną rekomendację opartą na analizie danych. Rozwiązanie działa w ramach istniejącej aplikacji mobilnej FRU, bez konieczności instalacji dodatkowych modułów.

Tryb incognito – prywatność wyszukiwania

Równolegle z AI Trip Check, FRU wprowadziło tryb incognito w aplikacji mobilnej. Funkcja pozwala na wyszukiwanie połączeń lotniczych bez zapisywania historii wyszukiwania i preferencji użytkownika. Tryb incognito odpowiada na potrzebę prywatności podczas planowania podróży. Użytkownicy mogą przeglądać różne opcje lotów bez wpływu na personalizowane rekomendacje w przyszłości.

Mechanizm nie zapisuje danych o wyszukiwanych kierunkach, datach podróży ani wyświetlanych ofertach. Rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla osób, które planują podróże dla innych lub chcą uniknąć wpływu wcześniejszych wyszukiwań na wyświetlane oferty. Tryb incognito można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie podczas korzystania z aplikacji.

Rozwój aplikacji mobilnej FRU

Wdrożenie AI Trip Check i trybu incognito to część szerszej strategii rozwoju aplikacji mobilnej FRU. Firma koncentruje się na funkcjach opartych na sztucznej inteligencji, które mają usprawnić proces wyszukiwania i rezerwacji podróży. Nowe funkcje są dostępne w aplikacji mobilnej FRU od marca 2026 roku. Użytkownicy mogą z nich korzystać po aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji. Rozwiązania działają na systemach iOS i Android, z pełną funkcjonalnością na obu platformach.

FRU nie podaje szczegółowych danych liczbowych dotyczących zasięgu nowych funkcji ani harmonogramu dalszych aktualizacji. Firma koncentruje się na stopniowym rozwijaniu możliwości aplikacji mobilnej w oparciu o feedback użytkowników i analizę zachowań podczas wyszukiwania podróży.