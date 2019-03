Hulajnogi Hive już w Warszawie

Z szacunkiem dla miasta i jego mieszkańców – z taką wizją miejskiej mobilności wchodzi do Warszawy firma hive. Od dziś na stołecznych ulicach hive udostępni 400 elektrycznych hulajnóg do wynajmu na minuty.

Powodzenie pilotażowego projektu, który hive uruchomił w grudniu 2018 roku w Lizbonie spowodowało, że firma zaczęła oferować swoje usługi w kolejnych miastach Europy. Po stolicy Portugalii elektryczne hulajnogi zawitały do Aten, w zeszłym tygodniu do Paryża, a teraz także do Warszawy. Celem hive jest rozszerzenie swojej obecności w 2019 roku na około 20 miast i zostanie głównym europejskim dostawcą e-hulajnóg.

Elektryczne hulajnogi są wyrazem rozwoju mobilności miejskiej i odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy chcą w wygodny i ekologiczny sposób poruszać się na niewielkich dystansach. Ułatwiają dojazd do celu i na odcinku 1-2 km mogą być szybsze niż samochody, a ich odpowiedzialne użytkowanie pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, ale także dbać o środowisko. Poza tym jazda na hulajnodze to niesamowita frajda! – mówi Tristan Torres Velat, CEO hive. – Do Warszawy wchodzimy z naszym doświadczeniem zdobytym w innych metropoliach i z wielkim szacunkiem dla miasta i jego mieszkańców. Chcielibyśmy stać się częścią lokalnego ekosystemu mobilności, wpisać się w tkankę miejską, co naturalnie łączy się z bliską współpracą z władzami miasta. W przyszłości rozważamy wejście z naszą usługą do innych miast, ponieważ Polska to dla nas bardzo interesujący rynek.

Kluczową zaletą wyróżniającą ofertę hive wśród innych dostawców elektrycznych hulajnóg jest fakt, że stanowi ona część większego systemu mobilności miejskiej. Marka, będąc owocem połączenia sił BMW i Daimler, ściśle współpracuje z firmami takimi jak mytaxi, car2Go lub Reach NOW. W planach jest zintegrowanie aplikacji obsługującej system rezerwacji hive z aplikacją mobilną mytaxi. Takie rozwiązanie da klientom możliwość wygodnego i szybkiego planowania wybranej trasy oraz wyboru takiego rodzaju transportu, który będzie najbardziej odpowiadał ich aktualnym potrzebom.

– Chcemy, aby mieszkańcy Warszawy czerpali radość i korzyści z użytkowania naszych hulajnóg, jako naturalnego elementu infrastruktury miejskiej. Dlatego ogromną wagę będziemy przywiązywać do utrzymywania porządku. Każdego wieczoru hulajnogi hive będą przez nas zbierane i następnego ranka rozstawiane w wyznaczonych miejscach – komentuje Łukasz Gontarek, City Manager hive w Warszawie. – W ciągu dnia na ulicach miasta będzie można spotkać nasz specjalny patrol “hive Bees”, który będzie usuwał hulajnogi pozostawione w niewłaściwy sposób czy w niedozwolonych miejscach, gdzie mogłyby stanowić przeszkodę lub zagrożenie dla przechodniów oraz użytkowników ścieżek rowerowych i dróg.

Aby skorzystać z elektrycznych hulajnóg hive trzeba zainstalować aplikację, która umożliwi odnalezienie na mapie dostępnych hulajnóg oraz ich odblokowanie po zeskanowaniu podanego kodu QR. Opłata startowa wyniesie 2,50 PLN i 0,45 PLN za każdą minutę jazdy. Zakończenie jazdy również dokonuje się przez aplikację, przy czym możliwe jest pozostawienie hulajnogi w opcji parking maksymalnie do 30 minut. W tym czasie jest ona zablokowana dla zalogowanego użytkownika i inna osoba nie będzie mogła z niej skorzystać. Flota hive będzie się składać z modelu Segway ES4, który może rozwinąć prędkość maksymalnie do 25 km/h.

hive chce być partnerem dla miasta i mieszkańców, dlatego firma ma swoje oficjalne przedstawicielstwo w Warszawie, którym pokieruje Łukasz Gontarek, City Manager hive. Działalność hive, jako części grupy FREE NOW, będącej wspólnym przedsięwzięciem BMW i Daimlera, jest oficjalnie zarejestrowana w Polsce. Do grupy FREE NOW należy także operująca na stołecznym rynku firma mytaxi. Celem Grupy na najbliższe miesiące będzie zintegrowanie usług hive i mytaxi w jednej wygodnej aplikacji, która jeszcze bardziej ułatwi sprawne poruszanie się po mieście. Powodzenie warszawskiego projektu wpłynie na uruchomienie systemu także w kolejnych polskich miastach.