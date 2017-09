IamBot wyróżniony w konkursie METRO Accelerator

Polski startup IamBot pokonał setki konkurentów z całego świata i zakwalifikował się do METRO Accelerator powered by Techstars. To program METRO Wholesale Food Specialist i Techstars, wspierający innowacyjne rozwiązania dla handlu detalicznego.

IamBot, wraz z ośmioma pozostałymi wyróżnionymi inicjatywami, otrzyma wsparcie ponad setki doświadczonych międzynarodowych ekspertów i ofertę inwestycyjną wartą 120 000 euro.

Program METRO Accelerator powered by Techstars, prowadzi METRO Wholesale Food Specialist AG – do której należy sieć hurtowni MAKRO Polska. Projekt zaadresowany jest do startupów, które oferują innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla handlu detalicznego. Spośród setek kandydatur z 24 krajów wybrano dziewięć, które przez trzy miesiące – od czerwca do września br.– mogą korzystać z powierzchni biurowej, finansowania i wsparcia mentorów.

Do udziału w programie zakwalifikowała się inicjatywa z Polski – IamBot, dostawca wirtualnych asystentów zakupowych. IamBot to rozwiązanie ułatwiające znalezienie w sklepach internetowych rzeczy, które widzimy w danym momencie. Wystarczy, że zrobimy zdjęcie interesującego nas przedmiotu – ubrania, pokrowca na telefon czy lampy – i wyślemy je do chatbotu danej marki stworzonego przez IamBot w aplikacji Facebook Messenger. Następnie ten w kilka sekund przeszuka ofertę z danego sklepu i przedstawi nam znalezione produkty wraz z cenami – gotowe do zamówienia online.

Nasz chatbot „zmienia życzenia w rzeczywistość”. To absolutna rewolucja, która sprawi, że zakupy już nigdy nie będą takie, jak wcześniej. Klienci nie muszą teraz samodzielnie przeglądać stron, zupełnie bez wysiłku otrzymają różnorodne opcje zakupowe i ogromną wolność wyboru. Tworzymy nowy kanał sprzedaży, wykorzystując potencjał, popularność i funkcjonalności Messengera. Wierzymy, że przyczyni się to do rozwoju sklepów e-commerce, ale także wesprze wielokanałowe rozwiązania dla całego sektora handlu detalicznego. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, umożliwiamy markom także śledzenie trendów konsumenckich i dotarcie do klientów ze spersonalizowaną ofertą – powiedział Paweł Kołacz, twórca IamBot.

Finał programu METRO Accelerator powered by Techstars odbędzie się 5 września br. w Berlinie. Wówczas przedsiębiorcy zaprezentują inwestorom z całego świata gotowe i przeskalowane rozwiązania biznesowe.