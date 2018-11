INEA wprowadza łącza symetryczne

INEA wprowadza rewolucję dla klientów korzystających z technologii FTTH. Od dzisiaj mają oni do dyspozycji łącza symetryczne. Zmiana ta obejmuje ponad 90 tysięcy użytkowników z całej Wielkopolski i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami ze strony klientów.

W połowie października podczas Poznań Game Arena INEA wprowadziła do swojej oferty najszybszy Internet w Unii Europejskiej – światłowód symetryczny o przepustowości 10 Gb/s. Już wtedy operator zapowiadał, że nie jest to jego ostatnie słowo. Teraz przyszedł czas na kolejny krok. Od dzisiaj wszyscy klienci światłowodu do domu INEA (ang. FTTH – Fiber-To-The-Home), mogą korzystać z łącza symetrycznego. Oznacza to, że wysyłanie plików będzie odbywać się równie szybko, jak ich pobieranie.

Zmiana ta dotyczy nie tylko nowych, ale przede wszystkim dotychczasowych klientów INEA i obejmie ponad 90 tysięcy osób w całej Wielkopolsce. Łącze symetryczne wprowadzone zostało do oferty na stałe, bez żadnych dodatkowych opłat czy warunków. Nowi użytkownicy światłowodu do domu INEA będą teraz mogli korzystać z jednego z 5 pakietów: 100/100 Mb/s, 300/300 Mb/s, 600/600 Mb/s, 1/1 Gb/s lub 10/10 Gb/s.

Wiemy, że dla wielu naszych klientów wysyłanie plików jest równie ważne, jak ich pobieranie. Jeśli technologia coś umożliwia, to my chcemy to udostępniać naszym klientom i stąd pomysł na tę zmianę – mówi Michał Bartkowiak Chief Operating Officer INEA. Wczoraj obchodziliśmy Gimme Fiber Day, czyli międzynarodowy dzień światłowodu do domu i pomyśleliśmy, że to doskonała okazja, żeby ogłosić niespodziankę dla wszystkich klientów FTTH INEA. Tych, którzy korzystają ze starszych technologii, jak HFC, chcemy w ten sposób zachęcić do zmiany właśnie na światłowód – dodaje Bartkowiak.

Od dziś INEA zamierza oferować klientom wyłącznie symetryczne łącza światłowodowe. Będzie to dotyczyło także nowych sieci budowanych przez operatora poza Wielkopolską, w takich województwach, jak mazowieckie, lubelskie czy kujawsko-pomorskie. Na tych obszarach oferta ta dostępna będzie jeszcze w 2019 roku.

Wprowadzeniu łączy symetrycznych dla klientów INEA, towarzyszy komunikacja marketingowa pod hasłem: „Od teraz w obie strony równie szybki światłowód dla wszystkich”. Kampania obejmuje: radio, telewizję, outdoor oraz działania online. W salonach INEA pojawią się też dedykowane materiały informujące o szczegółach całej akcji.