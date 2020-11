Ponad trzy czwarte sklepów internetowych promuje swoją ofertę w mediach społecznościowych. Tymczasem, dla kupujących kanałami poznawania zakupowych ofert są kolejno: e-mail, SMS, wyszukiwarka Google, porównywarki cenowe, a dopiero potem media społecznościowe.

SMSAPI i Shoper wspólnie przygotowały raport „Komunikacja sklepów internetowych” oparty na dwóch badaniach opinii. W pierwszym – konsumenckim – poproszono 1000 osób, aby opowiedziały o swoich doświadczeniach i preferencjach dotyczących zakupów internetowych. Druga część danych pochodzi z ankiety na grupie 216 sprzedawców.

Zarówno kupujących jak i właścicieli e-sklepów pytano o te same zagadnienia. W pewnych kwestiach obie strony były zgodne, w innych się różniły. Rozbieżności odkryte w kilku miejscach mogą podsunąć sprzedawcom sporo pomysłów, jak skuteczniej docierać do klientów.

Czego dowiadujemy się o kupujących w sieci?

Na znalezienie i zakup potrzebnego produktu wystarczą im 2 godziny (88 proc. odpowiedzi).

Promocyjne oferty wolą dostawać na telefon (59 proc. odpowiedzi).

W czasie pandemii zaczęli częściej kupować online ; najczęściej kosmetyki (34 proc.), ubrania (34 proc.) książki i multimedia (31 proc.).

; najczęściej (34 proc.), (34 proc.) (31 proc.). Chcą być informowani o postępach w realizacji zamówienia; najchętniej e-mailem (52 proc.) lub SMS-em (35 proc.).

Dzielą się danymi osobowymi; najczęściej podają płeć i imię (po 78 proc.) najrzadziej zarobki (13 proc.) i numer telefonu (23 proc.).

Z naszego badania wynika, że w tej „nowej normalności” sukces będą osiągały te e-commerce, które skutecznie walczą o uwagę klienta i dbają o doświadczenie zakupowe. Nie uda się to jednak, jeżeli sklepy nie będą wiedziały, czego oczekują sami konsumenci. Widzimy m.in., że dużo częściej kupują w sieci produkty codziennego użytku, szybciej się decydują i chętnie przeszliby cały proces zakupowy na telefonie. Na każdy z tych trendów sprzedawcy powinni znaleźć odpowiedź – podpowiada Maja Wiśniewska, PR & Content Marketing Manager w SMSAPI.

Czego dowiadujemy się o internetowych sprzedawcach?

Swoje oferty najchętniej promują w mediach społecznościowych (76 proc. bezpłatnie / 48 proc płatnie) i w newsletterach (51 proc.).

Tylko 18 proc. personalizuje oferty wysyłane klientom , choć warto zauważyć, że 53 proc. zamierza wkrótce wprowadzić personalizację .

, choć warto zauważyć, że . Do tworzenia bazy kontaktów do klientów wykorzystują moduł na stronie głównej sklepu (72 proc.) lub przy zakupie (62 proc.).

Połowa (52 proc.) stosuje powiadomienie o ponownej dostępności produktu, przesyłając je najczęściej e-mailem (78 proc.).

97 proc. stara się zachęcać klientów do powrotu, połowa (48 proc.) stosuje remarketing.

Wszyscy klienci kochają promocje, ale nie każdy sprzedawca działa w branży o dużych marżach, z których łatwo się schodzi udzielając rabatów. Nie oznacza to jednak, że stoją na oni na przegranej pozycji, bo tym, co klienci cenią równie wysoko jak atrakcyjne ceny są pozytywne doświadczenia sprzedażowe i przejrzysta komunikacja. Do tych pierwszych może należeć np. zaoferowanie bezpłatnej dostawy i wygodnych metod płatności. Z kolei personalizacja ofert, do której sprzedawcy coraz bardziej się przekonują, promowanie ich najpierw w newsletterze oraz innych kanałach, które subskrybowali klienci, oraz sprawne przeprowadzanie kupujących przez proces zakupowy – naturalnie buduje bazę zadowolonych klientów i sprzyja otrzymywaniu od nich pozytywnych rekomendacji w sieci. Raport pokazuje, że sprzedawcy mają tu do dyspozycji cały zestaw narzędzi i z wielu z nich już korzystają – zauważa Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.

Z badania wynika, że po pandemicznych wzrostach jest już kilka sektorów handlu, w których udział kupujących online sięga 65 proc. (np. Hobby i rozrywka, Komputery i multimedia, Zdrowie i uroda), jak również kilka takich (np. sportowa i komputerowa), gdzie już niemal co czwarty konsument kupuje wyłącznie online.

Raport „Komunikacja sklepów internetowych” dostępny jest bezpłatnie na stronach Shoper i SMSAPI.