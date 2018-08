Kredytmarket.com pozyskał 2 mln zł

Inwestorzy objęli kolejną transzę obligacji fintechu Kredytmarket.com – kwota jest dwa razy wyższa niż poprzednio i wynosi 2 mln zł. W ostatnim miesiącu Kredytmarket wykupił również pulę wyemitowanych rok temu obligacji na kwotę 1 mln złotych. Obligacje przyniosły inwestorom stopę zwrotu 4,3 proc.

Inwestorzy to osoby związane z Kredytmarketem personalnie i kapitałowo. Fintech realizuje strategię finansowania za pomocą emisji obligacji. Jednak w przypadku obligacji innych niż skarbowe inwestor musi dobrze rozumieć tzw. czynniki ryzyka. A to z uwagi na fakt, że w powszechnej percepcji obligacje są uznawane za instrument bezpieczniejszy od np. akcji. Tymczasem w przypadku obligacji przedsiębiorstw wcale tak nie jest, jak to dobitnie pokazała afera GetBacku.

Zamieszanie w sprawie GetBacku poważnie nadwyrężyło zaufanie do całego systemu, który działał przecież poprawnie: emitentów, podmiotów oferujących, biegłych rewidentów, nadzoru nad rynkiem – ocenia Aleksander Widera, pomysłodawca i prezes Kredytmarketu. – Obawiam się teraz reakcji w postaci „wylewania dziecka z kąpielą”. A przecież rynek obligacji to bardzo ważne źródło finansowania dla przedsiębiorstw. Dlatego mam nadzieję, że cała historia przyniesie w pewnych aspektach pozytywny skutek, np. inwestorzy zaczną z rezerwą traktować oferty obligacji z obietnicą ponad 10 proc. zysku. Tak wysoka premia za ryzyko powinna każdorazowo uruchamiać światełko ostrzegawcze.

Kredytmarket rozważa również finansowanie poprzez fundusz inwestycyjny zamknięty.

TFI i dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych są zainteresowani taką klasą aktywów jak nasze, czyli tzw. pracujące należności finansowe i handlowe od przedsiębiorców – mówi Aleksander Widera. – Myślę, że jeszcze w tym roku powstanie kilka funduszy inwestujących w aktywa oparte o finansowanie kapitału obrotowego przedsiębiorców.

Właściciele projektu z rezerwą natomiast wypowiadają się o kryptowalutach i pozyskiwaniu funduszy w ramach ICO. Deklarują, że w najbliższej przyszłości nie będą korzystali z tej nowinki.

Jeśli ICO ma być źródłem finansowania, to koniecznie musi zniknąć cały ten szum, który jest obecnie. Moim zdaniem nie wolno pożyczać środków, z których zobowiązanie jest w innej „walucie” (w tym przypadku w kryptowalutach), niż przychody i biznesowe aktywa. Ale silnie wierzę w blockchain i jego praktyczne zastosowania – dodaje Widera.

Finalizacja kolejnych transz finansowania pozwala Kredytmarketowi na rozwój oferty produktowej. W ostatnich miesiącach kwota kredytu dla powracających klientów została podwyższona do 100 tys. zł, w ofercie zadebiutował kredyt ratalny na 12 miesięcy i kredyt balonowy dla przedsiębiorców prowadzących profesjonalną działalność handlową.