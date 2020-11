Niezależny operator pocztowy Speedmail proponuje rozwiązanie: listopaczkę. Łączyć ma ona niską cenę z monitoringiem przesyłki i potwierdzeniem doręczenia. Jej nadanie w standardzie listu zwykłego to koszt od 2 złotych.

Do zakupów online polskich konsumentów zachęca między innymi wygoda dostawy i jej niskie koszty.

Badania polskiego e-commerce pokazują, że formą dostawy, która najlepiej motywuje do zakupów przez internet, jest doręczenie zamówionego produktu bezpośrednio do domu lub pracy. Nasza listopaczka trafia w potrzeby zarówno kupujących, jak i sprzedających. Sprawdza się zwłaszcza w przypadku niskowartościowych produktów, które nie muszą być wysyłane priorytetowo czy za potwierdzeniem odbioru. Przesyłka w formacie listu dociera do skrzynki adresata w ciągu czterech dni, jest dużo tańsza od innych form dostawy, a dzięki jej monitorowaniu nadawca otrzymuje potwierdzenie doręczenia – tłumaczy Janusz Konopka, prezes zarządu Speedmail.

Wśród wad zakupów online konsumenci wymieniają między innymi zbyt wysokie koszty dostawy. Cena dostawy, która przekracza wartość zamawianego produktu, często odwodzi od zakupu. Listopaczka ma być więc dla e-commerce dobrym sposobem na zwiększenie sprzedaży asortymentu o niewielkiej wartości, a zarazem zmniejszenie kosztów.

Produkty niskowartościowe stanowią 70 proc. naszego asortymentu. Są to głównie akcesoria GSM – etui do telefonów, szkła ochronne na ekran, kable USB i HDMI. W ich przypadku zamówienia pojedynczych sztuk są standardem. Wynika to z bardzo konkurencyjnych cen w porównaniu ze sklepami stacjonarnymi. Choć koszt zakupionego u nas produktu łącznie z kosztami dostawy wychodzi korzystniej niż w tradycyjnym sklepie, zdecydowaliśmy się jeszcze go obniżyć, proponując klientom przesyłki w formie listopaczki – mówi Albert Gajda z AliCase.pl.

Speedmail to największy w Polsce niezależny operator pocztowy. Firma doręcza przesyłki listowe i marketingowe poprzez sieć ponad 100 placówek zlokalizowanych w większości dużych i średnich miast kraju.