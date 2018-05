Nazwa.pl wycofuje z oferty sklepy internetowe

Rejestrator domen i dostawca usług hostingowych wycofuje z oferty sklepy internetowe. Posunięcie to zaskakuje tym bardziej, że polski rynek e-commerce z roku na rok rośnie, a jego wartość w 2018 roku przekroczy 40 miliardów złotych. Dlaczego nazwa.pl wycofuje się z dostarczania tego typu usług?

U podstawy decyzji leżą dane z polskiego rynku, światowe trendy w zakresie e-commerce oraz zmiany wymuszone dostosowaniem do wymagań europejskiego rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych – RODO. Jak podkreśla zarząd firmy, wszyscy klienci, którzy przeszli audyt dotyczący oceny zgodności z unijnym rozporządzeniem, mogą nadal korzystać z usług sklepów internetowych zakupionych za pośrednictwem nazwa.pl.

Podjęliśmy decyzję o wycofaniu z oferty usługi sklepu internetowego – mówi Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl. Niska rentowność tego produktu, konieczność nieustannego dostosowywania mechanizmów sprzedażowych do zmieniających się przepisów prawa podatkowego oraz narzucone przez europejskie rozporządzenie przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, powodują duże ograniczenie w zakresie skali rozwoju tego typu usług. Spółka nie może pozwolić sobie na półśrodki i oferować produktów, które nie są w stanie sprostać obecnym przepisom i regulacjom, stąd nasza decyzja – tłumaczy Cebrat.

Zarząd wskazuje również na to, że rynek e-commerce należy do dużych graczy.

Allegro, Amazon, Zalando, to przykłady platform, które zapewniają zarówno jakość, jak i bezpieczeństwo świadczonych usług. Te podmioty inwestują w rozwiązania z zakresu wsparcia sprzedaży oparte o sztuczną inteligencję i sieci afiliacyjne. Mogą także oferować darmową dostawę i szereg innych udogodnień, które są poza zasięgiem małego sklepu. Dominacja dużych platform handlowych oraz polityka sprzedaży sklepów sieciowych, ukierunkowana na synergię wszystkich kanałów w postaci strategii omnichannel, wskazują na kurczenie się rynku małych sklepów internetowych – tłumaczy Cebrat.

Jak decyzja wpłynie na działalność spółki?

Zarząd firmy określił kierunek, w jakim będzie systematycznie podążać. Jest to przede wszystkim bezpieczeństwo infrastrukturalne, systemowe i prawne. Takie podejście ma zapewnić firmie odpowiednią skalę działalności.

Skupienie na szeroko rozumianym bezpieczeństwie to zauważalny trend zarówno na świecie, jak i w Polsce – tłumaczy Cebrat. W tym obszarze nie idziemy na kompromis, co doceniają nasi klienci – dodaje. W ostatnim czasie firma m.in. podpisała wszystkie nazwy domen swoich klientów protokołem DNSSEC, pokrywając tym samym ponad 90% rynku domen w Polsce zabezpieczonych za pomocą tego rozwiązania. Kolejnym elementem są inwestycje infrastrukturalne gwarantujące podwyższenie poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług hostingowych oraz łączny wzrost mocy wszystkich Data Center firmy do wartości 41 MW.