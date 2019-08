Jak stworzyć dobry opis sklepu na Instagramie?

Na profilach sklepów na Instagramie często na próżno szukać atrakcyjnych tekstów oraz inspirujących informacji. A szkoda, bo zachęcają one do poznania danej marki i – przede wszystkim – do skorzystania z jej asortymentu. Co zatem powinno znaleźć się w opisie idealnym, aby mógł on przynieść realne korzyści?

Oto wskazówki, które mogą się przydać w tworzeniu własnego bio.

Logo

Być może to banał, ale identyfikacja wizualna marki to często klucz do jej sukcesu. Logo powinno być na tyle charakterystyczne, aby kojarzyć się klientom z konkretną firmą. Jeżeli będzie ono atrakcyjne wizualnie, z pewnością zachęci wielu do przejrzenia oferty.

Najważniejsze informacje o firmie

Co możesz zaproponować swojemu klientowi? Jakie korzyści może mu przynieść skorzystanie z twoich produktów? Jaka idea stoi za pomysłem stworzenia marki? Twój profil na Instagramie mogą odwiedzić osoby, które dotychczas o tobie nie słyszały. Warto więc już na wstępie poinformować je, co mamy – tak naprawdę – do zaoferowania.

Kontakt

Co prawda, na Instagramie istnieje możliwość wysyłania prywatnych wiadomości, jednak nie powinna być to jedyna oferowana przez ciebie forma komunikacji. Warto również pamiętać, że takie konwersacje łatwo giną w lawinie innych wiadomości. W bio powinien więc znaleźć się adres e-mailowy, bezpośrednio powiązany z twoją marką lub numer telefonu do obsługi klienta.

Wezwanie do działania

Aby zachęcić potencjalnego klienta do i zapoznania się z tym, co mamy mu do zaoferowania lub przynajmniej do przejrzenia instagramowej galerii, zdecydowanie warto umieścić hasło, które wywoła w nim zamierzone reakcje.

Link do sklepu

W większości przypadków sprzedaż odbywa się poprzez właściwą stronę internetową danego sklepu. Jeżeli umieścisz jej adres w bio na Instagramie, klient bez problemu będzie mógł na nią przejść, zapoznać się z ofertą, a w konsekwencji – dokonać zakupu.

Adres

Jeżeli prowadzisz również sklep stacjonarny, warto podać jego adres. Część klientów może być zainteresowana obejrzeniem twoich produktów na żywo.

Idealny opis na Instagramie – przykłady

Przy projektowaniu bio danej marki, duże znaczenie ma branża – nie ulega wątpliwości, że inaczej powinno ono wyglądać w przypadku sklepu odzieżowego, a inaczej u producenta kosiarek do trawy. Jeżeli jednak będzie ono stworzone z myślą o kliencie docelowym, osiągniesz z pewnością pożądany efekt.

Risk Made In Warsaw

Branża odzieżowa ma nieco ułatwione zadanie, ponieważ markom modowym nietrudno jest oddziaływać na wyobraźnię odbiorców. Risk Made in Warsaw to polska firma, która ma aspiracje międzynarodowe, dlatego też jej bio zostało napisane w języku angielskim. W jednym zdaniu została zaprezentowana misja marki. Prawda, że działa na wyobraźnię? W marce istotną rolę pełnią jej twórczynie, zatem nie bez powodu znalazły się odnośniki do ich prywatnych profili. Oczywiście pojawia się tu również adres sklepu internetowego, a dokładniej – przekierowanie do najnowszej kolekcji. Wszystko jest spójne i przemyślane.

Wydawnictwo Dwie Siostry

Świetnie stworzone bio, w którym znalazła się prosta i czytelna informacja o wydawnictwie. Duży plus za hashtagi. Wydawnictwo to jest niezwykle popularne, a wielu rodziców dzieli się zdjęciami swoich pociech z jego książkami. Dla firmy to dodatkowa promocja, a po hashtagach łatwiej jest znaleźć zdjęcia związane z samą marką. Link do strony pozwala od razu przejść do zakupów lub najpierw zapoznać się z ofertą oraz tematyką książek. Dodatkowy plus za wplecione emotki z książkami.

Jedyne, do czego można się tu przyczepić, to brak logo, które zostało zastąpione grafiką z książki. Jest to zabieg uzasadniony, powiązany z tematyką wydawniczą, jednak brakuje samego logo, które jednoznacznie kojarzyłoby się z wydawnictwem.

Bolesławiec Ceramika

Oto przykład opisu, który mógłby być dobry, jednak nie do końca został przemyślany. Polska ceramika, którą można traktować jako jeden z symboli polskiego rzemiosła, to doskonały towar eksportowy. Nie dziwi zatem, że sam początek został napisany w języku angielskim. Wszystkie zdjęcia na profilu zostały jednak opisane w języku polskim, zatem brakuje tu trochę konsekwencji. Duży plus za wzmiankę o wysyłce za granicę oraz informację o tym, że są to produkty ręcznie robione. Dobrze, że znalazł się tu zarówno adres strony internetowej, jak i sklepu stacjonarnego. Logo zostało zastąpione filiżanką z charakterystycznym motywem graficznym, jednak jest w pełni uzasadnione.

Ikea Polska

Bio Ikei jest dobrym przykładem na to, jak można wykorzystać niewielką przestrzeń do reklamy aktualnych promocji. Ze względu na to, że jest ona bardzo popularną marką, że nie musi w bio umieszczać informacji o tym, jakie produkty ma do zaoferowania. Eksponuje za to kampanię, do której również prowadzi niebieski link. Plus za hashtag, po którym potencjalni klienci mogą dotrzeć np. do zdjęć z aranżacjami wnętrz, wypełnionymi produktami prosto z Ikei, które z pewnością dla wielu są inspiracją.