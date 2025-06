W czerwcu 2025 roku ORLEN Paczka wprowadza nową usługę, która ma na celu przyspieszenie procesu dostawy dla e-sklepów. Dzięki sobotnim odbiorom kurierskim, sklepy internetowe mogą nadawać paczki w soboty, a klienci otrzymają je już w poniedziałek. Usługa ta jest bezpłatna i dostępna w ramach standardowej oferty na terenie całej Polski, pod warunkiem nadania minimum 10 paczek w każdą sobotę.

Podsumowanie

• ORLEN Paczka wprowadza sobotnie odbiory kurierskie.

• Klienci mogą otrzymać paczki już w poniedziałek.

• Usługa jest bezpłatna przy nadaniu minimum 10 paczek.

Przyspieszenie dostaw w e-commerce

Wprowadzenie sobotnich odbiorów kurierskich przez ORLEN Paczka to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów, którzy pragną szybszych dostaw, niezależnie od dnia tygodnia. Nowa usługa ORLEN Paczki ma na celu skrócenie weekendowej przerwy w dostawach, co może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji klientów oraz poprawy konkurencyjności e-sklepów.

Piotr Dąbrowski, dyrektor Biura Logistyki, podkreśla, że „przesuwamy jeszcze dalej granice, zmieniając sposób myślenia o e-commerce i logistyce ostatniej mili”.

Rozwój sieci ORLEN Paczka

Nowa usługa to kolejny krok w dynamicznym rozwoju ORLEN Paczki. W 2025 roku firma uruchomiła trzy nowe centra logistyczne, co zwiększyło liczbę oddziałów i sortowni do 28. Równocześnie trwa intensywna rozbudowa sieci odbiorczej, która do końca III kwartału ma przekroczyć 16 tysięcy punktów odbioru. Warto zaznaczyć, że prawie połowę z tych punktów stanowią automaty paczkowe, co dodatkowo ułatwia proces odbioru przesyłek dla klientów.

Dzięki rozbudowie sieci, ORLEN Paczka staje się coraz bardziej dostępna dla e-sklepów oraz ich klientów. Wprowadzenie sobotnich odbiorów kurierskich to kolejny element strategii, która ma na celu zwiększenie efektywności i elastyczności dostaw.