Revolut ma w Polsce 200 tys. użytkowników

Revolut, fintech oferujący darmowe konto i kartę pozwalającą płacić za granicą w 150 walutach po kursie międzybankowym, zbadał wakacyjne zwyczaje swoich klientów w Europie (na próbie n=1000 użytkowników, w okresie od czerwca do sierpnia). Zbadano poziom i przeznaczenie wydatków. Różnice w wynikach sygnalizują przyzwyczajenia i siłę nabywczą turystów z poszczególnych państw.

Mimo, że Polacy dysponują często skromniejszym budżetem wakacyjnym niż turyści z krajów Europy Zachodniej, nie powstrzymuje ich to przed podróżowaniem za granicę. Trzymają wydatki w ryzach, a pomaga im w tym Revolut. Choć rok akademicki jeszcze się nie zaczął i wiele osób nadal jest na urlopach, możemy już uznać ten sezon za bardzo udany. W samym tylko sierpniu Polacy dokonali z pomocą Revolut transakcji na łączną kwotę 100 milionów euro. To był nasz najlepszy miesiąc od wejścia firmy do Polski. Wyniki zawdzięczamy rekomendacjom i aktywności naszych klientów, których liczba w Polsce przekroczyła już 200 ty. osób – mówi Karol Sadaj, country manager Revolut w Polsce.

Polacy, którzy podczas zagranicznych wojaży wydali z pomocą Revolut średnio po 2500 zł na przeloty, noclegi, jedzenie i transport, w porównaniu z turystami z Zachodniej Europy, nie szastają pieniędzmi. Wprost przeciwnie, zdają się kontrolować wydatki lepiej niż Szwajcarzy, Brytyjczycy czy Irlandczycy, którzy na ww. cele wydali odpowiednio 4350, 4020 i 3810 zł. Kwoty bardziej zbliżone do Polaków wydawali na urlopie Litwini, Czesi i Węgrzy, odpowiednio było to 2540, 2780 i 2860 PLN. Rumuni wydali z pomocą Revolut więcej, bo 3000 zł.

Sierpniowe transakcje Polaków na koncie i kartą Revolut (doładowania, płatności, przelewy i wypłaty) osiągnęły wartość 100 milionów euro. Był to rekordowy wolumen obrotów. Wiele transakcji zrealizowano poza granicami Polski. W badanej grupie Polaków wydatki urlopowe (w czterech kategoriach) średnio w 54% pokrywały koszt biletów lotniczych (1360 zł), w 18% noclegów (465 zł), 17% wydatków przeznaczono na posiłki i napoje (430 zł), a 10% na inne formy transportu (250 zł).

Gdy porównamy cztery główne kategorie wydatków, największą część budżetu na jedzenie przeznaczyli Włosi (32%, 1090 zł), Portugalczycy (29%, 1060 zł) i Francuzi (29%, 992 zł). Najmniej na kulinarne zbytki wydali Czesi i Polacy, odpowiednio 18% (500 zł) i 17% (430 zł). Stosunkowo dużo na jedzenie i napoje wydawali też kwotowo Brytyjczycy i Szwajcarzy, a jeśli chodzi o udział w wydatkach Holendrzy i Niemcy (28%). Na noclegi największą część budżetu przeznaczyli Węgrzy (20%) i Szwajcarzy, również kwotowo (20%, 870 zł).