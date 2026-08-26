Revolut rozpoczął etapowe udostępnianie stablecoina EURR wybranym klientom w Polsce, Danii i Portugalii. Token powiązany z euro jest zintegrowany z aplikacją Revolut, a jego szersza dostępność w Europejskim Obszarze Gospodarczym jest planowana na dalszą część 2026 roku, z zastrzeżeniem gotowości produktowej, operacyjnej i regulacyjnej.

EURR jest emitowany przez Bridge Building S.A., spółkę należącą do Stripe. Stablecoin został zaprojektowany tak, aby utrzymywać stałą wartość 1,00 euro.

Podsumowanie

EURR trafia najpierw do wybranych klientów w Polsce, Danii i Portugalii.

Emitentem tokena jest Bridge Building S.A., należąca do Stripe.

EURR ma pokrycie w rezerwach przechowywanych i zarządzanych przez emitenta.

Token ma być obsługiwany przez wiele sieci blockchain i zewnętrzne portfele krypto.

Token EMT powiązany z euro

EURR jest tokenem pieniądza elektronicznego (EMT) powiązanym z euro. Jego pokrycie stanowią rezerwy przechowywane i zarządzane przez Bridge Building S.A. w pełnej zgodności z obowiązującymi wymogami unijnego rozporządzenia MiCA.

Uprawnieni użytkownicy otrzymają dostęp do aktywa on-chain denominowanego w euro oraz możliwość przejścia między tradycyjnym euro a kryptowalutami. Token można wymienić na walutę fiducjarną w stosunku 1:1 bezpośrednio u emitenta, pod warunkiem pomyślnego przejścia procesu weryfikacji klienta przez Bridge Building S.A.

Plany rozszerzenia dostępności

Revolut deklaruje, że rozwija również stablecoiny denominowane w innych walutach, korzystając z odrębnych ścieżek regulacyjnych. Szersze udostępnienie EURR w całym EOG zaplanowano na dalszą część 2026 roku, z zastrzeżeniem gotowości produktowej, operacyjnej i regulacyjnej.

„EURR całkowicie znosi uciążliwości związane z przenoszeniem środków z tradycyjnych finansów do środowiska on-chain i z powrotem. Staje się nowym, płynnym i natychmiastowym łącznikiem między walutami fiat a kryptowalutami” – wyjaśnia Iman Olya, Product Owner ds. stablecoinów w Revolucie.

Revolut ostrzega, że kryptowaluty charakteryzują się wysoką zmiennością, a stablecoiny wiążą się z ryzykiem. EURR nie jest depozytem bankowym, a jego posiadanie nie zapewnia ochrony w ramach systemów gwarantowania depozytów.