Revolut uruchomił AIR (AI by Revolut), asystenta AI dostępnego bezpośrednio w aplikacji w Polsce i innych krajach europejskich. Narzędzie ma pomagać klientom w analizie wydatków, zarządzaniu inwestycjami, planowaniu podróży i korzystaniu z punktów RevPoints.

Podsumowanie

AIR jest dostępny w aplikacji Revolut w Polsce i innych krajach Europy.

Asystent odpowiada m.in. na pytania o wydatki, subskrypcje i portfel inwestycyjny.

Może przygotowywać plany podróży, wyszukiwać noclegi w opcji Stays i lokalne atrakcje.

Revolut deklaruje politykę zero data retention wobec zewnętrznych partnerów AI.

Finanse, inwestycje i podróże w jednym czacie

AIR ma umożliwiać sprawdzenie kategorii wydatków z wybranego okresu, zarządzanie subskrypcjami oraz blokowanie zgubionych kart z poziomu czatu. W obszarze inwestycji asystent ma pomagać śledzić portfel i sprawdzać sytuację na rynku akcji.

W funkcjach podróżniczych AIR może tworzyć wielodniowe plany wyjazdów, proponować daty podróży oraz uwzględniać historię wcześniejszych rezerwacji i wydatków urlopowych. Ma także wyszukiwać i rezerwować noclegi przez opcję Stays oraz rekomendować wykorzystanie punktów RevPoints, np. na pakiety danych eSIM i wejścia do saloników lotniskowych.

Polityka danych

Revolut deklaruje, że dane klientów nie są przechowywane przez zewnętrznych partnerów technologicznych AI ani wykorzystywane do trenowania zewnętrznych modeli językowych.

„Dzięki AIR dostarczamy zupełnie nową jakość finansowej inteligencji – potężnej, a zarazem niezwykle prostej w obsłudze. […] Co kluczowe, klienci Revolut mogą mieć pewność, że te innowacje nigdy nie odbywają się kosztem ich prywatności” – mówi Julia Ponomareva, Partner & General Manager for CX and AI Products w Revolut.