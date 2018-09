Ruszyła kolejna edycja Chivas Venture

Rozpoczął się nabór do 4. edycji globalnego konkursu dla startupów odpowiedzialnych społecznie, Chivas Venture. W ramach programu, organizowanego przez markę szkockiej whisky Chivas, polscy przedsiębiorcy mają szansę zawalczyć o zaistnienie na międzynarodowej arenie oraz dofinansowanie z puli 1 miliona dolarów. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 października.

Chivas Venture to międzynarodowe forum dla innowacyjnych przedsiębiorstw, które wykorzystują swoją działalność do rozwiązywania różnych problemów społecznych i środowiskowych. Od dziś na stronie projektu można się zgłaszać do czwartej edycji konkursu. Do tej pory, przedsiębiorstwa wsparte w konkursie Chivas Venture, polepszyły życie przeszło miliona osób w ponad 40 krajach, na sześciu kontynentach.

Marka Chivas wierzy, że łączenie przynosi korzyści – w życiu, biznesie i szkockiej whisky – co potwierdza 100 wspartych przez nas do tej pory finalistów, którzy znaleźli w swoich przedsięwzięciach odpowiedni balans między zyskiem a misją. Od pierwszej edycji konkursu Chivas Venture nasi finaliści uratowali 8 mln drzew przed wylesieniem, dostarczyli 24 mln litrów bezpiecznej wody pitnej potrzebującym i sfinansowali 75 tys. dni nauki kobietom i dziewczynkom – a to jedynie kilka przykładów! Konkurs nieprzerwanie ma moc oddziaływania na całym świecie i cieszymy się, że będziemy mogli zainwestować kolejny milion dolarów w 2019 roku — powiedział Richard Black, globalny dyrektor ds. marki Chivas.

Kandydaci w poszczególnych krajach rywalizują w eliminacjach lokalnych, których zwycięzca poleci do Wielkiej Brytanii, gdzie weźmie udział w ekskluzywnym programie Accelerator. Intensywny program szkoleniowy prowadzony w Londynie, pozwoli finalistom globalnej edycji konkursu udoskonalić umiejętności w zakresie prowadzenia firmy i jej promocji. Następnie, o losie pierwszych 100 tys. dolarów z funduszu konkursowego, zadecyduje publiczność w trzytygodniowym plebiscycie internetowym, podczas którego będą mogli głosować na swojego faworyta. Konkurs Chivas Venture 2019 zakończy się w maju serią prezentacji w globalnym finale, gdzie finaliści zawalczą o pozostałą część z puli 1 mln dolarów.

W 2018 r. największą kwotę dofinansowania zdobyła brytyjska firma Change Please, która pomaga bezdomnym, zatrudniając ich jako baristów. Polskę w światowym finale poprzedniej edycji reprezentowała firma Neuro Device, zajmująca się metodami rehabilitacji osób z afazją.

Aby zgłosić się do konkursu należy odwiedzić landingpage konkursu Chivas Venture.