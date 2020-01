SalesTube, agencja one stop shop dla e-commerce należąca do Group One, rozpoczyna współpracę z Travelist, serwisem rezerwacyjnym działającym na polskim rynku turystycznym.

Stała współpraca, będzie obejmowała strategię, planowanie i optymalizację mediów oraz analitykę, w tym wdrożenie Data Management Platform, aktywizację danych i atrybucję sprzedaży.

„Chcielibyśmy, aby 2020 rok był dla Travelist rokiem rewolucyjnych zmian, które w kolejnych latach pozwolą nam rosnąć równie dynamicznie, jak od czasu założenia. Żeby to osiągnąć, potrzebujemy dokonania skoku zarówno technologicznego, jak i związanego z podejściem do prowadzenia i optymalizacji działań mediowych. Wybraliśmy więc partnera, który doskonale zna specyfikę e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem roli danych oraz posiada kompetencje w obszarze wdrożeń technologicznych, w tym wdrożeń DMP. Pomysły, doświadczenie i entuzjazm zespołu SalesTube przekonały nas, że z nimi taki skok jest możliwy” – powiedział Krzysztof Dębski, Marketing Director Travelist.

Współpraca SalesTube z Travelist rozpoczyna się od lutego 2020 roku.