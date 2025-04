Santander Consumer Bank: 74% Polaków wybiera zakupy z drugiej ręki

Najnowsze badanie Santander Consumer Banku ujawnia, że Polacy coraz chętniej sięgają po towary z drugiej ręki. Aż 74% badanych przyznaje, że dokonuje takich zakupów, co wskazuje na rosnącą popularność rynku wtórnego. Warto zauważyć, że 44% respondentów preferuje zakupy online, podczas gdy co trzeci z nich wybiera stacjonarne punkty sprzedaży, takie jak second handy. Zjawisko to może być wynikiem różnych czynników, w tym oszczędności, troski o środowisko oraz zmiany w postrzeganiu rynku wtórnego.

Podsumowanie

• 74% Polaków dokonuje zakupów towarów z drugiej ręki.

• 44% badanych preferuje zakupy online, a 33% w sklepach stacjonarnych.

• Młodsze pokolenia oraz kobiety częściej wybierają produkty używane.

Wzrost popularności rynku wtórnego

Zakupy stacjonarne w przypadku produktów używanych cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Jednak rynek wtórny online również zyskuje na znaczeniu. W grupie wiekowej 18-29 lat oraz 40-49 lat, ponad 80% konsumentów decyduje się na zakupy z drugiej ręki. Interesujące jest, że kobiety (79%) częściej wybierają tę formę zakupów niż mężczyźni (69%). Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku, zauważa, że „miesięczny dochód zdaje się nie mieć decydującego wpływu na decyzję o nabyciu towaru 'second hand'”. Warto również dodać, że mieszkańcy wsi najczęściej wybierają tę opcję.

Porównywanie cen jako kluczowy element zakupów

Współczesny konsument coraz częściej korzysta z porównywarek cenowych przed podjęciem decyzji o zakupie. Aż 83% respondentów przyznaje, że analizuje ceny przed dokonaniem transakcji. W szczególności osoby o średnich dochodach, zarabiające od 4000 do 5999 zł, wykazują najwyższy odsetek korzystania z porównywarek. Takie zachowanie wskazuje na rosnącą świadomość oszczędzania, niezależnie od sytuacji finansowej. W kontekście zarządzania finansami, konsumenci oczekują narzędzi, które pomogą im w kontrolowaniu wydatków.

Nowoczesne podejście do zarządzania finansami

W obliczu rosnącej popularności zakupów online, klienci Santander Consumer Banku poszukują funkcji bankowych, które ułatwią im zarządzanie budżetem. Największym zainteresowaniem cieszą się oferty cashback, które 37% badanych uznaje za najbardziej przydatne. Warto zauważyć, że popularność tej opcji maleje wraz z wiekiem respondentów. W grupach wiekowych 18-29 lat oraz 30-39 lat, 48% Polaków wybiera cashback jako atrakcyjne rozwiązanie, podczas gdy w grupie 60+ zainteresowanie spada do 22%.

Patryk Perliński podkreśla, że „widzimy wyraźny trend w kierunku bardziej świadomego zarządzania finansami”. Klienci oczekują nie tylko korzystnych warunków kredytowych, ale również narzędzi, które pomogą im planować budżet. Santander Consumer Bank oferuje rozwiązania, takie jak kredyt online, który umożliwia elastyczne zarządzanie wydatkami.