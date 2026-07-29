SHEINChińska platforma e-commerce w modelu ultra-fast fashion, rozwijająca w Europie także segment marketplace dla zewnętrznych sprzedawców.Pełna definicja w słowniku → Marketplace nawiązał współpracę z platformą automatyzacji e-commerce easySales. Polscy sprzedawcy korzystający z SHEIN Marketplace zyskali bezpośrednią integrację umożliwiającą wystawianie produktów, synchronizację stanów magazynowych, tłumaczenie opisów i zarządzanie zamówieniami z jednego systemu.

SHEIN Marketplace zadebiutował w Polsce w kwietniu 2025 roku. Do platformy dołączyło już ponad 330 sprzedawców, a sieć partnerów logistycznych, płatniczych i technologicznych SHEIN Marketplace liczy blisko 10 tys. europejskich marek i sprzedawców. Wskaźnik utrzymania sprzedawców w Europie wynosi 99 proc.

Podsumowanie

• 330 sprzedawców – tylu dołączyło do SHEIN Marketplace od uruchomienia w Polsce w kwietniu 2025 r.

• 100 mln klientów SHEIN w całej Europie – tyle wynosi baza potencjalnych nabywców.

• 99 proc. – wskaźnik utrzymania sprzedawców na SHEIN Marketplace w Europie.

• 10 krajów europejskich – w tylu działa SHEIN Marketplace (m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska).

Zakres integracji easySales z SHEIN Marketplace

Integracja z easySales obejmuje centralne zarządzanie zamówieniami z wielu kanałów sprzedaży, szybką publikację produktów na różnych platformach oraz synchronizację stanów magazynowych w czasie rzeczywistym. Sprzedawcy mają dostęp do analizy cen i sprzedaży oraz automatycznego tłumaczenia treści na języki obsługiwanych rynków.

Istotnym elementem jest natywna integracja z logistyką SHEIN, obejmująca generowanie listów przewozowych (AWB) oraz automatyczny przydział przewoźników zgodnie z wymaganiami platformy. Sprzedawcy korzystają również z narzędzi automatyzujących ustalanie cen, zarządzanie zamówieniami i sprzedaż transgraniczną. Rozwiązanie spotkało się z zainteresowaniem firm z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej planujących ekspansję zagraniczną.

– Od uruchomienia SHEIN Marketplace w 2025 roku do platformy dołączyło już ponad 330 sprzedawców, co bardzo nas cieszy – powiedział Michał Kania, Public Affairs Director na Europę Środkowo-Wschodnią w SHEIN. – Dzięki współpracy z zaufanymi lokalnymi partnerami technologicznymi sprzedawcy mogą poświęcać mniej czasu na zarządzanie operacjami marketplace, a więcej na rozwój swojego biznesu.

Ekspansja SHEIN Marketplace w Europie

SHEIN Marketplace działa obecnie w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Polsce, Holandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Partnerstwo z easySales jest elementem dalszych inwestycji SHEIN w rozwój ekosystemu Marketplace w Europie. Celem jest wspieranie lokalnych przedsiębiorców w rozwoju międzynarodowym oraz zapewnienie klientom szerszego wyboru produktów.

– SHEIN posiada już silną społeczność klientów w Europie Środkowo-Wschodniej, a dzięki easySales lokalni sprzedawcy mogą skutecznie odpowiadać na ten popyt bez konieczności zarządzania skomplikowanymi integracjami technicznymi – powiedział Ciprian Cazacu, CEO i współzałożyciel easySales.

easySales to platforma B2B uruchomiona w kwietniu 2019 roku. Do głównych funkcji należą: centralne zarządzanie zamówieniami z wielu kanałów sprzedaży, szybka publikacja produktów na różnych platformach, synchronizacja stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, analiza cen i sprzedaży oraz automatyczne tłumaczenie treści. Rozwój easySales został wyróżniony Złotą Nagrodą (Gold Award) w finale programu InnovX Scale Up Accelerator.