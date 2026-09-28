Przez lata sektor cyfrowej rozrywki i iGamingu opierał się na prostym założeniu: maksymalizacji zaangażowania użytkownika za wszelką cenę. Dziś ten model wyczerpuje swoje możliwości. Dynamiczne pozyskiwanie klienta, po którym następuje jego równie szybkie, nierzadko problematyczne „wypalenie”, przestaje być finansowo opłacalne. Nowym paradygmatem staje się sustainability – zrównoważony rozwój oparty na ochronie Lifetime Value (LTV) użytkownika.

Pionierem takiego podejścia na polskim rynku jest LV BET, który we współpracy z technologicznym startupem Incubly udowadnia, że odpowiedzialność społeczna to nie fasadowy PR, lecz twardy, biznesowy stabilizator.

Kres modelu maksymalizacji zysku za wszelką cenę

Z punktu widzenia twardej ekonomii, doprowadzanie zaangażowania użytkownika do skrajności jest strategią wysoce krótkowzroczną. W branży gamingowej gracz, który traci kontrolę nad swoimi wydatkami i emocjami, ostatecznie opuszcza ekosystem, generując tzw. „churn”. Koszty ponownego pozyskania klienta (CAC) drastycznie rosną, a długoterminowa wartość przypisana do użytkownika (LTV) bezpowrotnie spada.

Odpowiedzialność społeczna i dbałość o dobrostan gracza nie stoją zatem w sprzeczności z modelem biznesowym. Dostrzegają to rynkowi liderzy tacy jak LV BET, dla których bezpieczny i świadomy użytkownik to lojalny klient. Taki gracz zostaje z marką na lata, traktując jej platformę jako zaufane źródło czystej, sportowej rozrywki.

Od compliance do rynkowego atutu

Otoczenie prawne dla usług cyfrowych zaostrza się w bezprecedensowym tempie. Jesteśmy w przededniu wdrożenia unijnego rozporządzenia AI Act oraz coraz bardziej restrykcyjnych, lokalnych regulacji dotyczących branży rozrywkowej. Firmy stoją przed wyborem: mogą czekać na nałożenie odgórnych, sztywnych obostrzeń lub proaktywnie dostosować swoje modele operacyjne.

Projekt badawczo-rozwojowy AwareGamer, realizowany przez firmę Incubly przy strategicznym i operacyjnym wsparciu LV BET, to doskonały przykład tej drugiej ścieżki. Zespół pracuje nad systemem opartym na sztucznej inteligencji, który potrafi dyskretnie analizować wzorce zachowań na platformie. Celem nie jest tworzenie rozwiązania, które będzie blokowało graczom udział w zabawie, lecz zbudowanie zaawansowanego zaplecza analitycznego. System ten ma za zadanie wyłapywać subtelne sygnały ryzyka i „dryf behawioralny” graczy, dostarczając ekspertom z LV BET rzetelnej wiedzy, jeszcze zanim problem eskaluje do poziomu kryzysowego.

“Z perspektywy biznesu coraz wyraźniej widać, że odpowiedzialne projektowanie usług cyfrowych to nie tylko kwestia zgodności z regulacjami czy wizerunku marki, ale także realny element długofalowej przewagi konkurencyjnej. Użytkownicy oczekują dziś rozwiązań, które są nie tylko wygodne i angażujące, ale również zaprojektowane z myślą o ich dobrostanie. Dlatego udział w projekcie, który pozwala testować takie mechanizmy w praktyce rynkowej, ma dla nas istotne znaczenie” – podsumowuje Marcin Doszczeczko, CEO LV BET.

Pragmatyczny standard na nowe czasy

Współpraca na linii technologia-biznes pokazuje, jak umiejętnie przekuć rosnące wymogi prawne (compliance) w realną przewagę konkurencyjną. Zamiast wdrażać uniwersalne, często nietrafione limity, LV BET inwestuje w wiedzę i narzędzia badawcze, które w przyszłości pozwolą tworzyć bezpieczniejsze środowisko dla wszystkich użytkowników.

Gotowość na przyszłe zmiany prawne oraz integracja koncepcji sustainability z architekturą IT to dziś najwyższy przejaw rynkowej dojrzałości. Projekt AwareGamer wyznacza w tym obszarze nowy, pragmatyczny standard, udowadniając rynkowi B2B, że w cyfrowej rozrywce najbardziej opłaca się grać długodystansowo.