Testy A/B w sklepie internetowym: co warto testować?

Chyba każdy zna tę metodę: jeśli nie wiesz, jak napisać poprawnie jakieś słowo, zapisz obie wersje i sprawdź, która wygląda lepiej. Do takiego sposobu ogrywania zawiłości języka polskiego można porównać testy A/B. Ich potencjał można wykorzystać w sklepie internetowym.

Czym są testy A/B w sklepie internetowym oraz dlaczego i w jaki sposób warto z nich korzystać?

Czym są testy A/B?

Stosowanie testu A/B polega na prezentowaniu klientom sklepu internetowego dwóch wersji – jak się można łatwo domyślić, wersji A i wersji B. Wersje te rozróżnia się zwykle jednym elementem, którego wpływ na działanie strony internetowej chcemy sprawdzić (np. cenę, treść opisu, kolor przycisku itp.). Porównanie wyników dla obu wersji pozwala na ocenę, w której z nich najlepiej sprawdza się określony element i jak go ostatecznie zmodyfikować.

Korzyści wynikające ze stosowania testów A/B

Główna zaleta testów A/B to fakt, że ich przeprowadzanie jest jak operacja na żywym organizmie. O wynikach testu nieświadomie decydują prawdziwi użytkownicy sklepu internetowego – nie algorytmy czy procesy komputerowe. Ponadto, jeśli w sklepie internetowym ruch jest odpowiednio duży – testy mogą zająć niewiele czasu, a więc szybko otrzymujemy wiarygodną odpowiedź na to, jaki element na naszej witrynie zmodyfikować. Test w przypadku średniego sklepu internetowego może nie być specjalnie skomplikowany i drogi – niewielka zmiana na krótki czas nie powinna pozbawić dużej części potencjalnych przychodów, a z przeprowadzeniem testu powinien poradzić sobie każdy sumienny i bystry właściciel sklepu internetowego, który potrafi znaleźć i wykorzystać pomoc w postaci aplikacji wspierających wykonywanie takich testów. Poniżej prezentujemy kilka pomysłów, co można przetestować w ramach testów A/B w sklepie internetowym.

Testowanie tła i zdjęcia głównego

Zdjęcie główne i tło to pierwsze, co widzi klient po otworzeniu strony sklepu internetowego. Jeśli masz podejrzenie, że to właśnie ten element może niedostatecznie informować o gościnności sklepu i skutecznie zapraszać do rozgaszczania się, warto sprawdzić inne możliwości. Czasem mała zmiana w postaci głównego zdjęcia albo koloru tła na wejściu może wiele zmienić.

Zaproszenia do działania

Rozmieszczenie przycisków CTA (call to action) jest bardzo istotne z punktu widzenia skuteczności tego zaproszenia do działania, skierowanego do klientów. Niedoświadczeni właściciele sklepów internetowych najczęściej rozmieszczają je intuicyjnie. Warto sprawdzić, czy może inne miejsce (ale także kolor przycisku, kształt czy wielkość) nie okażą się skuteczniejszymi zachętami do złożenia zamówienia.

Czy zdjąć to zdjęcie?

Ty uważasz, że lepiej robić zdjęcia produktów na białym tle, Twój wspólnik, że jednak lepsze będzie tło jaskrawe. Albo Ty chcesz przedstawiać swoje produkty na modelce, ale rodzinni doradcy wskazują, że to może odwracać uwagę od produktu. Sposobem na rozwiązanie tych dyskusji mogą być testy A/B różnych wariantów zdjęć produktów. Poświęć trochę czasu na pokazywanie klientom swoich produktów w różnych opcjach i wygraj (lub przegraj) dyskusję ze wspólnikiem bądź znającym się na wszystkim wujkiem-doradcą.

Tędy do kasy

Przechodzenie do kasy w jednym czy kilku krokach? Stawiać na kasę ekspresową czy przeprowadzanie klienta krok po kroku przez meandry zakupów internetowych, aby miał poczucie, że nic nie dzieje się za szybko? To kolejny dylemat do przetestowania, a wyniki testu dla różnych sklepów internetowych dać mogą zupełnie inne rezultaty, w zależności od typów klientów.

Czym wypełnić tę paczkę?

Treść w sklepie internetowym to nie jest niepotrzebne wypełnienie, stosowane między zdjęciami produktów czy ich zwięzłymi opisami. Treść wpływa na przykład na pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarkach. Chcesz sprawdzić, jakie teksty szybciej zaprowadzą klienta do Twojego sklepu internetowego? Z pomocą przychodzą testy A/B!

I jeszcze Facebooka…

Są takie rzeczy na stronie sklepu internetowego, które nie są niezbędne. Przyciski do mediów społecznościowych, opinie klientów na temat sklepu, informacje o nagrodach i wyróżnieniach dla firmy, liczby i statystyki sklepu. Naczytałeś się o nowych elementach, które ponoć dobrze wpływają na wygląd sklepu? Ale jednak Tobie wydaje się, że Twojemu klientowi zależy raczej na przejrzystości i szybkości transakcji w sklepie i tego nie potrzebuje? Przetestuj, czy zastosowanie różnych dodatków w wyglądzie sklepu w przypadku Twojej witryny zrobi różnicę.