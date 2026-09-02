TVN Warner Bros. Discovery uruchomił Zoku – usługę typu Entertainment-to-Commerce, która łączy oglądane treści z produktami i ofertami partnerów handlowych. Rozwiązanie działa przy wybranych programach w Playerze oraz na stronie zoku.pl.

Zoku nie jest sklepem internetowym. Po wybraniu produktu użytkownik trafia na stronę partnera handlowego, który realizuje płatność, dostępność, dostawę, zwroty i obsługę posprzedażową.

Podsumowanie

Zoku prezentuje produkty widoczne w programach lub inspirowane ich stylem, trendem albo rozwiązaniami.

W Playerze produkty można sprawdzić po zatrzymaniu materiału.

Na zoku.pl dostępne są produkty przypisane do wybranego programu i odcinka.

Lista treści i ofert ma być rozwijana wraz ze współpracą z partnerami handlowymi.

Jak działa Zoku w Playerze

W wybranych programach dostępnych w Playerze widz może zatrzymać materiał, aby wyświetlić planszę z propozycjami produktów powiązanych z daną sceną. Jeżeli system rozpozna produkty w ujęciu, pokaże oferty dotyczące tej sceny.

Jeśli w zatrzymanej scenie nie ma produktów, plansza umożliwia przejście do strony ze wszystkimi produktami przypisanymi do danego odcinka. Część scen oznaczono też logotypem Zoku, wskazującym możliwość sprawdzenia dostępnych produktów.

Produkty i przekierowanie do partnera

Użytkownicy mogą także wejść na zoku.pl, wybrać program oraz odcinek i zobaczyć produkty powiązane z daną treścią. Po wyborze oferty następuje przekierowanie na stronę partnera handlowego.

TVN Warner Bros. Discovery podaje, że Zoku wykorzystuje technologię opartą na sztucznej inteligencji do analizy zawartości obrazu i dopasowywania produktów do kontekstu programu.