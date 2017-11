Czy twój e-sklep jest gotowy na rozwój branży?

W ciągu ostatnich 10 lat liczba e-sklepów w Polsce wzrosła z 3 do 20 tys. Obecnie e-commerce stanowi zaledwie 2,4 % całkowitej wartości sprzedaży – przewiduje się, że za 2 lata będzie to już 9%. Czy twój e-sklep jest gotowy na tak dynamiczny rozwój? Już 8 listopada w Warszawie odbędą się XIII Targi eHandlu – największe spotkanie branży e-commerce w Polsce.

Na hali EXPO XXI swoją ofertę zaprezentuje blisko 140 wystawców. Zakres ich usług jest bardzo szeroki – od firm kurierskich i logistycznych, przez oferujące rozwiązania SaaS, systemy CRM i ERP, płatności online, po agencje interaktywne.

Targi eHandlu to nie tylko doskonała okazja do zawierania nowych relacji biznesowych. Na 3 scenach w ciągu 7 godzin wystąpi aż 24 branżowych ekspertów. Podczas ich prelekcji będziecie mogli zgłębić najbardziej nurtujące Was tematy dotyczące e-commerce. Szczegółowa agenda wydarzenia dostępna tutaj: targiehandlu.pl/#agenda.

Targi eHandlu to już ponad 6-letnia historia. Dwanaście poprzednich edycji pozwoliło nam stworzyć event oparty na potrzebach ludzi z branży e-commerce. Targi odbywają się w formulę “open space” – tradycyjne zabudowane boxy, zastąpiliśmy otwartymi stoiskami – tak, aby jak najbardziej ułatwić kontakt między wystawcą a zwiedzającym. Zapraszamy także do strefy networkingu – wygodne pufy i leżaki oraz pyszna, świeżo mielona kawa z pewnością uprzyjemnią rozmowy biznesowe. Jest to także świetne miejsce, aby na chwilę odpocząć od ekomersowego zgiełku. Chciałbym podkreślić, że udział w imprezie jest całkowicie darmowy – wystarczy wejść na naszą stronę i pobrać bezpłatny bilet – mówi Roman Turaj, organizator Targów eHandlu.

Swoją obecność na targach potwierdziły już takie firmy jak Tpay.com, Trusted Shops, Proofly,io czy First Data Polska.

W imieniu całej redakcji zapraszamy do bezpłatnej rejestracji tutaj: https://targiehandlu.pl/ .