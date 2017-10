Więcej promocyjnych Monet dla klientów na Allegro

Od teraz klienci na Allegro będą mogli zebrać więcej bonusowych Monet. Serwis ułatwia sprzedawcom promowanie ofert Monetami, które można zamienić na bonusy.

Obecnie już ponad milion klientów na Allegro kupuje produkty, za które dostają Monety, zamieniane na rabaty w stosunku 1 Moneta – jeden złoty. Co piąty klient zbierający Monety kupuje tylko przedmioty nimi oznaczone. Oferty z Monetami są lepiej widoczne w serwisie. Obecnie Monetami wyróżniane są automatycznie oferty Super Sprzedawców. Od teraz sprzedawcy o statusie firma mogą także odpłatnie wyróżniać Monetami swoje oferty, zwiększając ich atrakcyjność.

Największą zaletą działającego od początku 2017 roku programu bonusowego ma być łatwość zbierania Monet i korzystania z realnych zniżek. Monety otrzymujemy, gdy kupimy produkt oznaczony nimi w serwisie. Można je wymieniać na kupony o wartości 10 lub 20 zł. Kupony można wykorzystać w ciągu 14 dni na zakupy na Allegro o wartości co najmniej 50 zł. Obsługa programu przez klientów jest ograniczona do minimum – nie trzeba zapisywać się do programu ani spełniać dodatkowych warunków, uprawniających do zbierania i wydawania Monet. Klienci mogą wydawać Monety kupując produkty nie tylko u swoich sprzedawców, ale także u innych.

Klienci na Allegro bardzo lubią kupować produkty nagradzane Monetami – mówi Michał Markowski, B2B Manager w Allegro. – Możliwość dokupienia monet to świetna informacja dla sprzedawców, bo od teraz mogą wyróżniać Monetami swoje oferty, co pozwoli im zwiększać sprzedaż. Oferty wyróżnione Monetami są wybierane chętniej o 18%, większe zainteresowanie klientów podbija ofertę w trafności. Możliwość kupowania Monet sprawi, że skorzystają na tym i sprzedający i aktywni klienci – wylicza korzyści Michał Markowski.

Sprzedający płacą za Monety, ale należność – 1 złoty za 1 monetę – trzeba zapłacić dopiero, gdy klient kupi produkt wyróżniony Monetami. To sprzedający decyduje o liczbie Monet, jaką wyróżni ofertę. Jeśli ma status Super Sprzedawcy, to wartość monet promocyjnych może wynieść nawet do 50% ceny przedmiotu, nie więcej niż 100 Monet. Dokupione Monety w ofertach Super Sprzedawców dodaje się do już przyznanych wcześniej z tytułu statusu sprzedającego. Pozostali sprzedający mogą przyznać Monety o wartości do 25% ceny przedmiotu, ale nie więcej niż 20 Monet. Jeśli klient odstąpi od transakcji i zwróci towar, wtedy sprzedający nie płaci za Monety, którymi wyróżnił ofertę.

O popularności Monet i związanych z nimi korzyści świadczyć może nie tylko rosnąca liczba klientów zbierających bonusy, ale także fakt, że połowa Monet jest wykorzystywana w przeciągu 30 dni od wydania. Klienci zbierający Monety dokonują zakupów bardzo często: z reguły mają 15 dni zakupowych w miesiącu. Przeciętna liczba dni zakupowych dla klientów Allegro to 3 do 4.

Szczegółowe zasady programu, w tym kategorie wyłączone z opcji dokupienia Monet, można znaleźć na tej stronie.