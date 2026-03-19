World i Coinbase uruchomiły AgentKit w wersji beta. Platforma umożliwia tworzenie human-backed AI agents – asystentów AI wspieranych przez zweryfikowanych użytkowników. Rozwiązanie integruje World ID do weryfikacji tożsamości człowieka oraz protokół x402 do obsługi mikropłatności.

Podsumowanie

AgentKit (World + Coinbase) dostępny w wersji beta od marca 2026 r.

World: 18 mln zweryfikowanych osób w ponad 160 krajach

McKinsey prognozuje rynek agentic commerce na $3-5 bln do 2030 r.

Bain: 25% transakcji e-commerce w USA będzie realizowanych przez agentów AI

AgentKit: human-backed AI agents

AgentKit to platforma opracowana wspólnie przez World i Coinbase, umożliwiająca tworzenie agentów AI wspieranych przez zweryfikowanych użytkowników. Rozwiązanie łączy dwie kluczowe technologie: World ID do weryfikacji tożsamości człowieka oraz infrastrukturę płatniczą Coinbase do obsługi transakcji.

Koncepcja human-backed AI agents zakłada, że każdy agent AI ma przypisanego zweryfikowanego człowieka, który ponosi odpowiedzialność za jego działania. World ID służy jako proof of human – mechanizm potwierdzający, że za agentem stoi realna osoba, a nie bot lub zautomatyzowany skrypt.

World to największa na świecie sieć prawdziwych ludzi, obejmująca niemal 18 mln zweryfikowanych osób w ponad 160 krajach.

Prognozy rynku agentic commerce

Dane analityczne wskazują na dynamiczny rozwój rynku agentic commerce. McKinsey prognozuje, że do 2030 r. wartość tego segmentu osiągnie $3-5 bln. Firma badawcza Bain idzie dalej w estymacjach – według ich analizy 25% transakcji e-commerce w USA będzie realizowanych przez agentów AI.

Wzrost popularności agentów AI w e-commerce wynika z możliwości automatyzacji procesów zakupowych. Agenci mogą porównywać oferty, negocjować ceny i finalizować transakcje bez bezpośredniego udziału człowieka. Kluczowe staje się jednak zapewnienie mechanizmów weryfikacji i bezpieczeństwa transakcji.

Protokół x402: mikropłatności przeciw botom

Coinbase we współpracy z Cloudflare opracował protokół x402 – standard obsługi mikropłatności zaprojektowany z myślą o interakcjach między agentami AI. Protokół umożliwia pobieranie minimalnych opłat za żądania API, co stanowi barierę ekonomiczną dla złośliwych botów.

Mechanizm x402 działa na zasadzie mikropłatności za każde żądanie. Dla legitnych agentów AI koszt jest pomijalny, ale w skali masowych ataków botów generuje znaczne obciążenie finansowe. Rozwiązanie stanowi alternatywę dla tradycyjnych CAPTCHA i innych mechanizmów weryfikacji ruchu.

Według danych KPMG, tylko w lutym 2026 r. protokół x402 współuczestniczył w transakcjach opiewających na ponad 161 mln USD.

World ID: weryfikacja tożsamości

World ID to system weryfikacji tożsamości opracowany przez World, wykorzystywany w AgentKit jako proof of human. Mechanizm potwierdza, że użytkownik jest unikalną, realną osobą, bez ujawniania danych osobowych.

W kontekście AgentKit, World ID służy do przypisania zweryfikowanego człowieka do każdego agenta AI. Rozwiązanie umożliwia budowanie zaufania między agentami – każdy wie, że po drugiej stronie znajduje się zweryfikowany użytkownik, a nie anonimowy bot.

World wprowadził rozszerzenie protokołu x402 v2, które pozwala rozszerzyć proof of human na osobistych agentów użytkownika.