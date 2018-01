Wrike usprawnia pracę – po polsku

Skuteczne zarządzanie projektami i łatwiejsza koordynacja pracy grupowej – to obietnica platformy Wrike, która jest już dostępna w języku polskim. Od teraz polskie firmy mają do swojej dyspozycji narzędzie, z jakiego korzystają światowe marki m. in. Airbnb czy sieć TGI Fridays.

Wrike to platforma SaaS, oferująca rozwiązania z zakresu planowania, zarządzania projektami oraz koordynowania pracą grupową. Wrike oferuje narzędzia, takie jak wykres Gantta, interaktywny wykres obciążenia pracą, raporty generowane w czasie rzeczywistym, czy szablony zarządzania projektami. Użytkownicy mogą przydzielać zadania, śledzić daty, udostępniać pliki i przekazywać swoje komentarze i uwagi. Wrike koncentruje się na maksymalizacji produktywności przy użyciu automatyzacji i tak zwanego „machine learning”. Pozwala zautomatyzować wykonywanie cyklicznych prac administracyjnych. Automatyzacja obejmuje tworzenie projektów okresowych, automatyczne przydzielanie poleceń i koordynowanie aktualnych i nowych zadań. Automatyzacja pracy jest kolejnym krokiem w kierunku poprawy wydajności operacyjnej każdej dużej lub małej firmy. Chodzi także o to, co jest najważniejsze w pozytywnym i wydajnym środowisku pracy – o ludzi, którzy każdego dnia, wykonując swoją pracę, dają z siebie wszystko. Inspirowanie ich do działania na ich najwyższym poziomie jest głównym celem Wrike. Chcemy docenić ich atuty, takie jak umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, czy zarządzanie zespołem. Automatyzacja pracy staje się niezbędna w firmach, które chcą zbudować sprawny zespół cechujący się nieskazitelną i zawsze terminową realizacją swoich projektów – powiedział o wizji firmy Andrew Filev, CEO i założyciel Wrike. Wrike integruje się z najpopularniejszymi aplikacjami wykorzystywanymi w trakcie prac zespołowych, takimi jak Gmail, Dysk Google, Slack, Box, Adobe Creative Suite, Salesforce i wieloma innymi. Projekt jest używany przez ponad 15 tys. firm w 120 krajach, a w 2017 roku firma po raz trzeci z rzędu została wpisana na listę Deloitte Fast 500™ jako jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Ameryce Północnej.