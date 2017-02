W Ministerstwie Cyfryzacji powstaje departament cyfrowych kompetencji

Koordynacja działań administracji w obszarze nauki programowania czy budowa nowych e-usług administracji to niektóre z zadań nowo utworzonego Departamentu Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Koordynacja działań administracji w obszarze nauki programowania, wsparcie szkół w zakresie wykorzystania technologii w dydaktyce każdego przedmiotu czy budowa nowych e-usług administracji to tylko niektóre z zadań nowo utworzonego Departamentu Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Funkcję dyrektora objął Robert Król, do niedawna prezes Fundacji Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp” w Szczecinie. Stanowisko prezesa fundacji obejmie ponownie Maciej Jankowski, pomysłodawca Netcampa i założyciel Startup Poland a wiceprezesem zostanie Sebastian Szczepański.

Fundacja Netcamp od wielu lat zajmuje się wspieranie rozwoju lokalnej branży IT, promocją przedsiębiorczości i startupów oraz tym jak można wykorzystać nowe technologie w biznesie i edukacji. Organizowane od prawie 10 lat Spotkania Netcamp, gdzie prelegenci dzielą się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem, gromadzą w Szczecinie nawet 300 osób.

Fundacja realizowała też takie projekty jak Kuźnia Programistów (nauka programowania dla osób bez wykształcenia technicznego), Startup Weekend Szczecin – ostatnia edycja nt. Smart City (54h hackathon tworzenia startupów) czy Badanie Programistów (analiza kompetencji programistycznych studentów). Od 2014 roku Fundacja prowadzi też działania skierowane do najmłodszych – nauka programowania czy projektowanie 3D i druk 3D to tylko niektóre z tematów, które opanowują dzieci w wieku od 8 do 12 lat!

Ucząc dzieci o technologii udało nam się wytworzyć w nich zrozumienie, że komputer to dużo więcej niż tylko gry i komunikatory. Realizując działania z dorosłymi, dowiedzieliśmy się jakie kompetencje są kluczowe, by sprawnie pracować z technologią. Te i inne doświadczenia przenieść chcę na skalę kraju – mówi Robert Król.

Fundacja Netcamp będzie kontynuować działania edukacyjne młodych osób, kolejny rok inspirować branżę IT oraz realizować nowe plany wsparcia startupów technologicznych w regionie – dodaje Maciej Jankowski

Departament Kompetencji Cyfrowych początkowo składać będzie się z 6 osób. Pierwsze duże zadania to dokończenie procesu dostarczania internetu do szkół (prawie 15 tys. pracowni komputerowych jest go dzisiaj pozbawionych) oraz wdrożenie centralnych usług i narzędzi wspierających dydaktykę (portal edukacyjny, internet z zablokowanymi treściami niebezpiecznymi na wzór brytyjski oraz inne).