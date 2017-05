Najpopularniejsze metody płatności za e-zakupy w Europie

Według badania preferencji konsumenckich Barometr E-shopper przeprowadzonego wśród internautów przez TNS Kantar dla DPDgroup najpowszechniejszą metodą płatności za e-zakupy w Europie są systemy elektroniczne, takie jak PayPal czy Alipay – korzysta z nich aż 42 proc. ankietowanych.

Według raportu Barometr E-shopper e-konsumenci europejscy najczęściej korzystają z portfeli elektronicznych i kart płatniczych oraz z bezpośrednich przelewów bankowych, które preferuje 21 proc. konsumentów. Ta ostatnia metoda płatności za e-zakupy szczególnie popularna jest w Estonii (68 proc.) i w Czechach (58 proc.). Niemieccy konsumenci najchętniej rozliczają się na podstawie faktury lub przez portfele elektroniczne.

W Europie stosowanych jest wiele metod oraz systemów płatności, które różnie rozkładają się geograficznie. Stanowi to spore wyzwanie dla sklepów internetowych, które, działając na wielu rynkach, muszą dostosować swoje rozwiązania do zróżnicowanych preferencji konsumentów w kraju, w którym prowadzą sprzedaż – mówi Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.

Elektroniczne formy płatności są coraz popularniejsze wśród polskich internautów, którzy często dokonują zakupów w internecie, przy czym wyraźną specyfiką naszej części Europy jest regulowanie należności za przesyłkę w formie pobrania. Tego rodzaju płatności są bardzo rozpowszechnione na Słowacji (72 proc.) i w Rumunii (69 proc.).

Raport Barometr E-shopper opracowany przez DPDgroup to raport na temat trendów w zakupach online na europejskim rynku. Został przygotowany przez firmę Kantar TNS, która zebrała opinie od 23 450 respondentów online w 21 krajach Europy. Wszyscy respondenci mieli co najmniej 18 lat i złożyli co najmniej jedno zamówienie online w okresie od stycznia 2016.