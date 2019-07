10 pomysłów na treści, które warto wykorzystać w komunikacji

Aby strona internetowa naszego sklepu mogła się rozwijać i podnosić swoją pozycję w rankingach Google, powinno się na niej umieszczać regularnie różnego rodzaju treści. Podobnie wygląda to w przypadku mediów społecznościowych: zapomniany, nieaktualizowany na bieżąco profil po prostu umiera. Co zrobić jednak, gdy brakuje nam pomysłów na ciekawe treści?

Oto lista pomysłów na treści, które można wykorzystać praktycznie w każdej branży.

Treści poradnikowe („Jak zrobić…?)

Artykuły, posty i filmy poradnikowe to jedna z najczęściej wykorzystywanych obecnie form w marketingu treści. Jak się okazuje, wiele osób szuka informacji np. o tym, jak robić lody śmietankowe, inni zastanawiają się, jak wykonać zrzut ekranu w telefonie. Zastanów się zatem, czego potrzebują twoi klienci oraz jak możesz im pomóc. Dzięki temu być może odwdzięczą się oni w przyszłości zaufaniem do twojej marki. Nie musisz od razu opowiadać o swoim firmowym know-how – wystarczy, że podasz im proste instrukcje oraz wskazówki.

Przedstawienie członków zespołu

Klienci lubią wiedzieć z kim mają do czynienia. Im bardziej interesujący będzie zatem opis członków twojego zespołu, tym lepiej wpłynie to na wizerunek firmy. Możesz stworzyć go np. w formie życiorysów pracowników, gdzie pokrótce przedstawisz ich wykształcenie oraz zainteresowania. Możesz to zrobić również w mniej oczywisty sposób, tak jak to zrobiła firma DODOcase.

Recenzje usług lub produktów

To sposób promocji, który często wykorzystują właściciele dużych sklepów internetowych. Coraz częściej jednak sięgają po niego również ci przedsiębiorcy, dla których internetowa sprzedaż jest tylko jedną z form działalności (obok na przykład wykonywania usług). Warto również umieszczać historie klientów, których życie się zmieniło po skorzystaniu z naszych produktów, tak jak robi to np. Joanna Ceplin.

Propozycje pomysłów na prezent

Chyba każdy z nas mierzył się kiedyś z problemem kupowania prezentu dla określonej osoby. Aby ułatwić klientowi decyzję o wyborze upominku, warto przez dłuższy czas przedstawiać mu swój produkt w formie prezentu. Przykładowo, przed Bożym Narodzeniem lub Dniem Matki warto to robić już nawet miesiąc przed samym świętem.

Organizowanie konkursów

Konkursy to jedna z najpopularniejszych form promocji, wykorzystywana w celu przyciągnięcia nowych odbiorców oraz zaangażowania stałych klientów. Niezależnie od tego czy nagrodą będą produkty, karty upominkowe czy też rabaty, forma konkursu powinna być bardzo atrakcyjna i przystosowana jednocześnie do wizerunku danej marki.

Real Time Marketing (RTM)

Dowcipne odniesienia do aktualnych wydarzeń sprawdzają się zawsze, szczególnie w mediach społecznościowych. Pamiętaj jednak, aby umieścić post w momencie, gdy temat jest jeszcze gorący – tydzień później nie wzbudzi on już emocji. Możliwości RTM doskonale wykorzystuje Ikea, która w ukazanej niżej reklamie odnosi się do wyglądu nowego komputera marki Apple, Maca Pro.

Aktualności branżowe

Mimo że u tego typu tematy nie wydają się – na pierwszy rzut oka – szczególnie atrakcyjne dla klientów, warto je umieszczać, aby budować wizerunek firmy będącej na bieżąco z trendami. Może zmieniły się akurat przepisy lub regulacje dotyczące twoich produktów lub usług? A może pojawiły się w twojej branży jakieś nowe rozwiązania? Wbrew pozorom, wielu twoich klientów może to bardzo zainteresować.

Wywiady z ekspertami

Jeżeli branża, w której działasz, zahacza lekko o inną branżę, zdecydowanie warto nawiązać kontakt z ekspertami. Wywiady często przedstawiane są obecnie w postaci live’ów (transmisji prowadzonych na żywo), które można obejrzeć na Facebooku, YouTubie czy Instagramie. Przykład? Ola Gościniak, ekspertka w zakresie budowania stron internetowych, często zaprasza na swój kanał innych gości

Pytanie o opinie

Ludzie lubią wyrażać opinie na każdy temat, dlatego warto dać im taką możliwość. W jaki sposób? Na przykład omawiając z nimi wygląd swoich przyszłych produktów. Tak działa np. Pani Swojego Czasu, która jakiś czasu temu postanowiła zorganizowała głosowanie dotyczące designu planera, który miał w przyszłości znaleźć się w jej sklepie.

Opis porażek

Choć może wydawać się to dziwne, ludzie lubią słuchać o porażkach. A jeszcze bardziej lubią, kiedy ostatecznie kończą się one happy endem. Warto to wykorzystać, konstruując opowieść marki, pokazując jej ewolucję i porażki, które ostatecznie doprowadziły do obecnego sukcesu. Tak działają np. Talkersi.