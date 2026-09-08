48 proc. polskich milenialsów deklaruje, że kupuje produkty bezpośrednio przez media społecznościowe – wynika z badania Adyen „2026 EMEA Retail Research”. Wśród przedstawicieli pokolenia Z odsetek ten wynosi 40 proc., pokolenia X – 36 proc., a baby boomers – 31 proc.

Łącznie 39 proc. badanych kupuje produkty bezpośrednio przez platformy społecznościowe. 32 proc. deklaruje natomiast, że chętniej sięga po produkty zyskujące popularność w social mediach.

Podsumowanie

48 proc. milenialsów kupuje bezpośrednio przez media społecznościowe.

46 proc. milenialsów chętniej kupiłoby u sprzedawcy oferującego płatność bezpośrednio z posta.

49 proc. osób kupujących przez social media wydaje jednorazowo do 250 zł.

27 proc. Polaków uznaje rekomendacje twórców internetowych za bardziej przekonujące niż tradycyjną reklamę.

Milenialsi najczęściej finalizują zakupy w social mediach

Wśród milenialsów 46 proc. deklaruje większą skłonność do zakupu u sprzedawcy, który umożliwia płatność bezpośrednio z posta w mediach społecznościowych. Badanie wskazuje, że jest to najwyższy wynik spośród grup wiekowych.

Wartość zakupów przez platformy społecznościowe

Wśród osób kupujących za pośrednictwem mediów społecznościowych 49 proc. wydaje podczas jednorazowego zakupu do 250 zł. Co czwarty badany przeznacza na taki zakup od 250 do 500 zł, a blisko co dziesiąty – od 500 do 750 zł.

Wpływ popularności produktów i rekomendacji

39 proc. badanych deklaruje, że chętniej kupuje produkt, gdy widzi, że korzystają z niego inni. W grupie pokolenia Z odsetek ten wynosi 50 proc. Rekomendacje twórców internetowych bardziej niż tradycyjna reklama przekonują 27 proc. Polaków.

Badanie konsumentów Censuswide przeprowadzono od 6 do 13 maja 2026 r. na próbie 20 000 osób w wieku 16+ z Polski, Francji, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Niderlandów, Niemiec, Czech, Portugalii i Belgii.