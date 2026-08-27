49 proc. badanych sprzedawców z Polski rozszerzyło działalność na nowe rynki zagraniczne za pośrednictwem Temu – wynika z „Temu Small Business Insight Report 2026”. Wśród respondentów działających na rynkach UE odsetek ten wyniósł 34 proc.

Badanie przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2026 r. wśród 152 lokalnych sprzedawców Temu z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii. W Polsce 46 proc. respondentów zadeklarowało zwiększenie skali działalności, zatrudnienia lub obu tych obszarów po rozpoczęciu sprzedaży na platformie.

Podsumowanie

49 proc. polskich respondentów zadeklarowało wejście na nowe rynki zagraniczne za pośrednictwem Temu.

Wśród respondentów działających na rynkach UE odsetek ten wyniósł 34 proc.

46 proc. polskich sprzedawców zwiększyło skalę działalności, zatrudnienie lub oba obszary.

57 proc. uznało Temu za ważny kanał generowania przychodów.

Skala działalności i zatrudnienie

Wśród polskich respondentów 24 proc. jednocześnie zwiększyło skalę działalności i zatrudnienie. Z kolei 92 proc. badanych działa w handlu od ponad trzech lat.

Przykładem wskazanym w raporcie jest Superbutelki.pl (Artman). Firma zrealizowała 4 tys. zamówień w pierwszym miesiącu po wejściu na Temu, a w kolejnym 8 tys. Sprzedaż przez platformę zaczęła odpowiadać za ponad 10 proc. całkowitych przychodów przedsiębiorstwa.

Sprzedaż na rynkach europejskich

Euroelectronics rozpoczął sprzedaż na 18 rynkach europejskich kilka tygodni po dołączeniu do Temu. Dystrybutor elektroniki udostępnił katalog produktów w kilku krajach jednocześnie, wykorzystując dotychczasowe zaplecze magazynowe.

Temu zadebiutowało w Polsce w maju 2023 r., a od końca 2024 r. umożliwia sprzedaż lokalnym firmom. Sprzedawcy z Polski, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Rumunii, Belgii i Francji mogą sprzedawać do Wielkiej Brytanii, Islandii oraz Szwajcarii.

Wsparcie i integracje

62 proc. ankietowanych sprzedawców z Polski wysoko oceniło indywidualne wsparcie 1:1 zespołu Business Development Temu. Integracja z BaseLinker i Sellasist ułatwia firmom takim jak Euroelectronics i Superbutelki.pl publikowanie katalogów produktowych na rynkach europejskich oraz zarządzanie realizacją zamówień.