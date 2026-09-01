57 proc. firm z sektora handlu detalicznego widzi potrzebę dalszych usprawnień w realizacji zamówień – wynika z badania „Impact of Intelligent Operations”, przeprowadzonego przez Zebra Technologies i Oxford Economics. Wśród organizacji szukających poprawy w tym obszarze 31 proc. uznaje AI za technologię istotną dla realizacji celów, a wśród firm, które w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco poprawiły wyniki, 15 proc. wskazało AI jako technologię, która przyczyniła się do postępu.
Podsumowanie
- 57 proc. detalistów deklaruje potrzebę poprawy realizacji zamówień.
- 31 proc. firm szukających usprawnień w tym obszarze wskazuje AI jako technologię istotną dla celów.
- 54 proc. firm widzi potrzebę usprawnień w zarządzaniu zadaniami pracowników.
- Dwie trzecie firm deklaruje znaczące usprawnienia sprzedaży i obsługi płatności w ostatnich dwóch latach.
AI i realizacja zamówień
Badanie obejmuje obszary realizacji zamówień i sprzedaży wielokanałowej, zarządzania zadaniami pracowników oraz procesów sprzedaży i płatności. Wskazuje na różnicę między oczekiwaniami detalistów wobec AI a jej faktycznym wykorzystaniem w koordynowaniu procesów.
„Czasem między tym, co firmy chcą osiągnąć, a tym, co faktycznie udaje im się wdrożyć, istnieje wyraźna luka. Skala tej różnicy może być jeszcze większa, niż pokazują te dane” – mówi Mark Thomson, Director, Retail Industry Solutions EMEA w Zebra Technologies.
Zarządzanie zadaniami w sklepach
54 proc. firm z sektora handlu detalicznego uważa, że zarządzanie codziennymi zadaniami wymaga dalszych usprawnień. Wśród organizacji, które nadal dążą do poprawy, 49 proc. wskazuje na potrzebę zwiększenia czasu poświęcanego przez pracowników klientom.
W grupie firm, które odnotowały postęp, 63 proc. wskazuje na wyższy odsetek realizowanych zadań. Poprawę czasu poświęcanego klientom przez pracowników dostrzega natomiast 12 proc. tych firm.
Sprzedaż i płatności
Dwie trzecie firm deklaruje, że w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco usprawniło procesy sprzedaży i obsługi płatności. W tej grupie 63 proc. wskazuje na poprawę szybkości i dokładności transakcji, a 46 proc. na skrócenie czasu oczekiwania klientów.
Według badania Zebra Technologies i Oxford Economics większym wyzwaniem pozostaje usprawnienie systemów odpowiadających za dokładność danych o zapasach oraz uzgadnianie wyników finansowych.