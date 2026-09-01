57 proc. firm z sektora handlu detalicznego widzi potrzebę dalszych usprawnień w realizacji zamówień – wynika z badania „Impact of Intelligent Operations”, przeprowadzonego przez Zebra Technologies i Oxford Economics. Wśród organizacji szukających poprawy w tym obszarze 31 proc. uznaje AI za technologię istotną dla realizacji celów, a wśród firm, które w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco poprawiły wyniki, 15 proc. wskazało AI jako technologię, która przyczyniła się do postępu.

Podsumowanie

57 proc. detalistów deklaruje potrzebę poprawy realizacji zamówień.

31 proc. firm szukających usprawnień w tym obszarze wskazuje AI jako technologię istotną dla celów.

54 proc. firm widzi potrzebę usprawnień w zarządzaniu zadaniami pracowników.

Dwie trzecie firm deklaruje znaczące usprawnienia sprzedaży i obsługi płatności w ostatnich dwóch latach.

AI i realizacja zamówień

Badanie obejmuje obszary realizacji zamówień i sprzedaży wielokanałowej, zarządzania zadaniami pracowników oraz procesów sprzedaży i płatności. Wskazuje na różnicę między oczekiwaniami detalistów wobec AI a jej faktycznym wykorzystaniem w koordynowaniu procesów.

„Czasem między tym, co firmy chcą osiągnąć, a tym, co faktycznie udaje im się wdrożyć, istnieje wyraźna luka. Skala tej różnicy może być jeszcze większa, niż pokazują te dane” – mówi Mark Thomson, Director, Retail Industry Solutions EMEA w Zebra Technologies.

Zarządzanie zadaniami w sklepach

54 proc. firm z sektora handlu detalicznego uważa, że zarządzanie codziennymi zadaniami wymaga dalszych usprawnień. Wśród organizacji, które nadal dążą do poprawy, 49 proc. wskazuje na potrzebę zwiększenia czasu poświęcanego przez pracowników klientom.

W grupie firm, które odnotowały postęp, 63 proc. wskazuje na wyższy odsetek realizowanych zadań. Poprawę czasu poświęcanego klientom przez pracowników dostrzega natomiast 12 proc. tych firm.

Sprzedaż i płatności

Dwie trzecie firm deklaruje, że w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco usprawniło procesy sprzedaży i obsługi płatności. W tej grupie 63 proc. wskazuje na poprawę szybkości i dokładności transakcji, a 46 proc. na skrócenie czasu oczekiwania klientów.

Według badania Zebra Technologies i Oxford Economics większym wyzwaniem pozostaje usprawnienie systemów odpowiadających za dokładność danych o zapasach oraz uzgadnianie wyników finansowych.