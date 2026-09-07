79,6 proc. badanych dopuściłoby, aby robot humanoidalny wykonywał w sklepie przynajmniej jedno zadanie. Największą akceptację uzyskały proste funkcje informacyjne i pomocnicze: informacje o cenie, składzie i dostępności produktu, wskazywanie lokalizacji towaru oraz uzupełnianie asortymentu.

Badanie UCE Research, z merytorycznym wsparciem Brave Mind Fighters, przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1011 dorosłych Polaków w wieku 18–80 lat.

Podsumowanie

11 proc. badanych nie chce, aby roboty humanoidalne wykonywały jakiekolwiek zadania w sklepach.

32,4 proc. zaakceptowałoby udzielanie informacji o cenie, składzie i dostępności produktu.

Najmniejsze poparcie dotyczy samodzielnego rozpatrywania reklamacji – 9,1 proc.

Najchętniej: informacja i pomoc przy towarze

W pytaniu wielokrotnego wyboru żadna z badanych czynności nie uzyskała poparcia większego niż około jedna trzecia respondentów. Informowanie o cenie, składzie i dostępności produktu zaakceptowałoby 32,4 proc. badanych, wskazywanie miejsca położenia towaru – 32,3 proc., a wykładanie i uzupełnianie asortymentu – 32 proc.

Kolejne wskazania obejmowały informowanie o promocjach – 28 proc., przynoszenie produktu z półki lub zaplecza – 26,6 proc., sprawdzanie dostępności na zapleczu – 26,1 proc. oraz monitorowanie bezpieczeństwa i zgłaszanie zagrożeń pracownikom – 25,7 proc.

„Roboty humanoidalne nie są jeszcze obecne w polskim handlu, więc konsumenci znają je głównie z mediów społecznościowych, filmów i pokazów technologicznych. Według Counterpoint Research, w 2025 roku na całym świecie zainstalowano około 16 tys. robotów humanoidalnych, z czego ponad 80% w Chinach. To pokazuje, jak niewielkie doświadczenia z humanoidami mają dziś konsumenci poza Państwem Środka” – komentuje Arkadiusz Cybulski, jeden ze współautorów raportu z Brave Mind Fighters.

Mniejsze poparcie dla decyzji i rozliczeń

Pomaganie w wyborze towaru przez robota zaakceptowałoby 16,8 proc. konsumentów. Taki sam wynik uzyskało przyjmowanie płatności i finalizowanie zakupów. Odbieranie i rejestrowanie zwrotów lub reklamacji poparło 13,5 proc. badanych, a samodzielne rozpatrywanie reklamacji – 9,1 proc.

Piotr Gerke z Brave Mind Fighters przewiduje, że wcześniej dojrzeją zastosowania informacyjne, patrolowe i związane z bezpieczeństwem. Szerszego wykorzystania robotów do wykładania pojedynczych produktów na półki ekspert spodziewa się później.

Badanie na próbie 1011 osób

Badanie zrealizowano metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków w wieku 18–80 lat. Respondentów dobrano kwotowo-losowo pod względem wieku, płci i regionu, z wykorzystaniem panelu badawczego. Udział w badaniu był anonimowy.