Niemal 80 proc. polskich przedsiębiorstw jest otwartych na wdrażanie rozwiązań z obszaru agentic commerce – wynika z badania „2026 EMEA Research” przeprowadzonego przez platformę płatniczą Adyen. Choć technologia ta zakłada, że sztuczna inteligencja będzie pośredniczyć w procesie zakupowym w imieniu konsumenta, dla większości firm pozostaje ona wciąż kierunkiem obserwacji niż gotowym modelem wdrożeniowym.

Podsumowanie

• 80 proc. polskich firm otwartych na agentic commerce, ale większość na etapie obserwacji

• 38 proc. przedsiębiorstw obawia się osłabienia bezpośredniego kontaktu z konsumentem

• 24 proc. firm zauważa wzrost zaawansowanych prób oszustw

• 27 proc. firm wskazuje agentic commerce jako strategiczny priorytet na najbliższe 12 miesięcy

Obawy o relacje z klientem

Największe wyzwanie związane z agentic commerce dotyczy relacji z klientem. 38 proc. polskich przedsiębiorstw obawia się, że AI jako pośrednik interakcji zakupowych może osłabić bezpośredni kontakt z konsumentem i ograniczyć lojalność wobec marki.

Podobne wątpliwości mają sami konsumenci. Dla jednej trzeciej badanych kluczową kwestią pozostaje zaufanie – czy AI rzeczywiście będzie w stanie wskazać najlepszą cenę i produkt najwyższej jakości.

– W dyskusji o agentic commerce często skupiamy się na pytaniu, czy konsumenci będą gotowi powierzyć AI część decyzji zakupowych. Z perspektywy handlu równie istotne jest jednak to, jak zmieni się rola samej marki. Jeśli AI stanie się głównym punktem styku z ofertą, firmy będą musiały nauczyć się funkcjonować w nowym kanale kontaktu z klientem – mówi Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.

Cyberbezpieczeństwo i fraudy

Rozwój AI w handlu to także rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa. 24 proc. przedsiębiorstw zauważa, że wraz z upowszechnianiem się narzędzi opartych na sztuczną inteligencję rośnie skala bardziej zaawansowanych prób oszustw.

Dlatego coraz częściej technologia staje się również elementem strategii ochrony – 29 proc. firm wykorzystuje AI do wykrywania i ograniczania fraudów.

– AI może zmienić sposób, w jaki konsumenci odkrywają produkty i podejmują decyzje zakupowe, ale nie zmienia podstawowej odpowiedzialności firm za płatności i bezpieczeństwo transakcji. Nawet jeśli część relacji z klientem będzie przebiegać za pośrednictwem AI, przedsiębiorstwa nadal dysponują jednym z najcenniejszych źródeł wiedzy – danymi transakcyjnymi – dodaje Matouš Michněvič.

Plany inwestycyjne firm

Agentic commerce jest dziś istotnym kierunkiem rozwoju handlu – 27 proc. firm wskazuje go jako strategiczny priorytet na najbliższe 12 miesięcy, a co czwarta planuje inwestycje w tym obszarze.

Badanie zostało przeprowadzone przez Censuswide w maju 2026 r. Wśród konsumentów objęło 20 000 osób z 10 krajów Europy (m.in. Polska, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania). Wśród przedsiębiorców – 3 000 przedstawicieli firm z 6 rynków (po 500 respondentów z Polski, Francji, Włoch, Szwecji, Niderlandów i Niemiec). Badane segmenty to: produkty luksusowe, odzież, akcesoria, okulary i biżuteria, elektronika i AGD, wyposażenie domu i meble oraz kosmetyki.