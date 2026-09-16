Autocentrum, należące do ekosystemu Superauto.pl, uruchomiło sprzedaż samochodów online. Nowy proces ma prowadzić użytkownika od określenia potrzeb i analizy kosztów eksploatacji do oferty pojazdu.

Platforma rozpoczyna rekomendowanie modeli od scenariuszy użytkowania, takich jak „aktywny weekend”, „długie trasy” i „auto do miasta”.

Podsumowanie

Autocentrum uruchomiło e-commerce motoryzacyjny.

Ścieżka zakupowa zaczyna się od potrzeb użytkownika, a nie od filtrowania marek i modeli.

W badaniu opinii czytelników Autocentrum uczestniczyło ponad 30 tys. respondentów.

Serwisy ekosystemu Superauto.pl odwiedza miesięcznie 2,7 mln użytkowników.

Od potrzeb do oferty

Nowa ścieżka zakupowa ma odwzorowywać doświadczenie wizyty w stacjonarnym salonie samochodowym w modelu zdalnym. Zamiast rozpoczynać poszukiwania od marki, modelu, rodzaju paliwa lub ceny, użytkownik najpierw definiuje potrzeby i analizuje koszty eksploatacyjne.

„Użytkownik nie musi już zaczynać od filtrowania marek, modeli, paliwa czy ceny, jak ma to miejsce w klasycznych serwisach ogłoszeniowych. Odwracamy ten proces: prowadzimy kierowcę od zdefiniowania jego potrzeb, poprzez analizę kosztów eksploatacyjnych, aż po konkretną ofertę pojazdu, która jest dopiero naturalnym finałem tej ścieżki” – wskazuje Marek Srębowaty, dyrektor E-commerce w Superauto.pl.

Badanie użytkowników i test modelu

Kamil Makula, prezes Superauto.pl, podaje, że przez trzy miesiące badano opinie czytelników Autocentrum. Ponad 30 tys. respondentów ankiety wskazało, że planuje zakup samochodu w najbliższych 6 miesiącach.

Według danych Superauto.pl przygotowanie do decyzji o zakupie auta zajmuje nabywcy od 30 do 90 dni. W tym czasie korzysta on z 3–5 nośników cyfrowych i odbywa kilkadziesiąt wizyt na różnych stronach.

Marek Srębowaty deklaruje, że Autocentrum chce przetestować, czy rynek jest gotowy na nowe podejście. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Superauto.pl będzie mogło zastosować podobne rozwiązania w innych serwisach swojego ekosystemu.

Inny sposób prezentacji samochodów

Według Superauto.pl Autocentrum wykorzystuje bazę wiedzy, dane techniczne i raporty spalania, by dopasować auto do konkretnego stylu użycia kierowcy. Zdjęcia samochodów są pogrupowane tematycznie i rozwijają się po kliknięciu w element wyposażenia, na przykład bagażnik.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie Superauto.pl, 71 proc. nabywców aut w modelu online nie odczuwa żadnych obaw związanych z brakiem obecności w fizycznym salonie.