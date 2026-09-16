Autocentrum, należące do ekosystemu Superauto.pl, uruchomiło sprzedaż samochodów online. Nowy proces ma prowadzić użytkownika od określenia potrzeb i analizy kosztów eksploatacji do oferty pojazdu.
Platforma rozpoczyna rekomendowanie modeli od scenariuszy użytkowania, takich jak „aktywny weekend”, „długie trasy” i „auto do miasta”.
Podsumowanie
- Autocentrum uruchomiło e-commerce motoryzacyjny.
- Ścieżka zakupowa zaczyna się od potrzeb użytkownika, a nie od filtrowania marek i modeli.
- W badaniu opinii czytelników Autocentrum uczestniczyło ponad 30 tys. respondentów.
- Serwisy ekosystemu Superauto.pl odwiedza miesięcznie 2,7 mln użytkowników.
Od potrzeb do oferty
Nowa ścieżka zakupowa ma odwzorowywać doświadczenie wizyty w stacjonarnym salonie samochodowym w modelu zdalnym. Zamiast rozpoczynać poszukiwania od marki, modelu, rodzaju paliwa lub ceny, użytkownik najpierw definiuje potrzeby i analizuje koszty eksploatacyjne.
„Użytkownik nie musi już zaczynać od filtrowania marek, modeli, paliwa czy ceny, jak ma to miejsce w klasycznych serwisach ogłoszeniowych. Odwracamy ten proces: prowadzimy kierowcę od zdefiniowania jego potrzeb, poprzez analizę kosztów eksploatacyjnych, aż po konkretną ofertę pojazdu, która jest dopiero naturalnym finałem tej ścieżki” – wskazuje Marek Srębowaty, dyrektor E-commerce w Superauto.pl.
Badanie użytkowników i test modelu
Kamil Makula, prezes Superauto.pl, podaje, że przez trzy miesiące badano opinie czytelników Autocentrum. Ponad 30 tys. respondentów ankiety wskazało, że planuje zakup samochodu w najbliższych 6 miesiącach.
Według danych Superauto.pl przygotowanie do decyzji o zakupie auta zajmuje nabywcy od 30 do 90 dni. W tym czasie korzysta on z 3–5 nośników cyfrowych i odbywa kilkadziesiąt wizyt na różnych stronach.
Marek Srębowaty deklaruje, że Autocentrum chce przetestować, czy rynek jest gotowy na nowe podejście. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Superauto.pl będzie mogło zastosować podobne rozwiązania w innych serwisach swojego ekosystemu.
Inny sposób prezentacji samochodów
Według Superauto.pl Autocentrum wykorzystuje bazę wiedzy, dane techniczne i raporty spalania, by dopasować auto do konkretnego stylu użycia kierowcy. Zdjęcia samochodów są pogrupowane tematycznie i rozwijają się po kliknięciu w element wyposażenia, na przykład bagażnik.
Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie Superauto.pl, 71 proc. nabywców aut w modelu online nie odczuwa żadnych obaw związanych z brakiem obecności w fizycznym salonie.
Wybieram informacje, które uważam za ważne dla e-commerce. Piszę, co z nich wynika, z czym się zgadzam i gdzie widzę problem.Czytaj moje komentarze →