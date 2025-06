BLIK uruchamia płatności powtarzalne

BLIK, popularny system płatności w Polsce, zainaugurował nową kampanię reklamową, promującą usługę Płatności powtarzalne BLIK. Ta innowacyjna funkcjonalność ma na celu ułatwienie użytkownikom opłacania subskrypcji oraz rachunków w sposób automatyczny i bezpieczny. Kampania, która wystartowała 9 czerwca, wprowadza morską atmosferę, kontrastując ryzyko związane z tradycyjnymi metodami płatności z bezpieczeństwem, jakie oferuje nowa usługa. W rolę wilka morskiego wciela się znany aktor Eryk Lubos.

Podsumowanie

• BLIK wprowadza Płatności powtarzalne, które automatyzują cykliczne płatności.

• Kampania reklamowa podkreśla bezpieczeństwo danych użytkowników.

• Użytkownicy mogą korzystać z atrakcyjnych promocji na subskrypcje.

• Usługa jest dostępna dla klientów wielu banków w Polsce.

Nowa funkcjonalność BLIK

Płatności powtarzalne BLIK to odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników korzystających z cyfrowych usług finansowych. Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą automatycznie regulować cykliczne należności, takie jak subskrypcje platform streamingowych czy comiesięczne rachunki. Proces ten jest niezwykle prosty – wystarczy jednorazowe zatwierdzenie zgody w aplikacji mobilnej banku, aby kolejne płatności realizowały się automatycznie. Użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi swoimi Płatnościami powtarzalnymi BLIK bezpośrednio z poziomu aplikacji, co znacząco zwiększa komfort korzystania z tej usługi.

Bezpieczeństwo danych użytkowników

W kontekście wprowadzenia Płatności powtarzalnych BLIK, kampania reklamowa podkreśla, jak proste i bezpieczne stały się cykliczne płatności. Spot reklamowy przedstawia wilka morskiego, który stara się opłacić prenumeratę magazynu „Figlarne Syreny”, jednak jego plany zdradza głośna papuga. Ta scena ilustruje różnicę między dawnymi metodami płatności, które niosły ze sobą ryzyko wycieku danych, a nowoczesnym rozwiązaniem, jakim jest BLIK. Dzięki tej usłudze, zarządzanie subskrypcjami odbywa się w bezpiecznej aplikacji bankowej, co eliminuje konieczność udostępniania danych użytkowników na zewnętrznych stronach.

Atrakcyjne promocje i dostępność

Wybierając Płatności powtarzalne BLIK, użytkownicy mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji na subskrypcje różnych usług. Wśród dostępnych ofert znajdują się m.in. subskrypcje platformy streamingowej Canal+, dostawa produktów Your Kaya, cyfrowa prenumerata Rzeczpospolitej oraz cykliczne doładowania kart w Orange. Oprócz promocji, użytkownicy mogą również opłacać ubezpieczenia w Allianz, rachunki w PLAY, doładowywać karty w T-Mobile i Plus, a także automatycznie płacić za autostrady oraz wspierać ulubionych twórców na Patronite. Usługa jest dostępna dla klientów PKO Banku Polskiego, banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), Banku Millennium, Santander Bank Polska, ING Banku Śląskiego oraz Nest Banku. Lista banków oraz merchantów, którzy wprowadzą Płatności powtarzalne BLIK, będzie systematycznie się powiększać, co z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju tej usługi.

Krzysztof Ziewiec, dyrektor departamentu marketingu i PR Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA, podkreśla znaczenie tej kampanii: „To dla nas szczególnie ważna kampania, bo skupia się na usłudze, która stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyrażane głośno oczekiwania użytkowników BLIKA. Uruchamiając Płatności powtarzalne BLIK, wchodzimy w segment płatności zdominowany dotychczas przez organizacje kartowe i stałe przelewy z konta bankowego.”