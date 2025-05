CIRRO: Nowe możliwości dla e-commerce w Polsce

CIRRO E-Commerce, globalny dostawca rozwiązań logistycznych dla handlu elektronicznego, ogłosił swoje oficjalne wejście na rynek polski. W ramach tego strategicznego poszerzenia działalności, firma weźmie udział jako platynowy sponsor w nadchodzącym wydarzeniu E-Commerce Connect Poland, które odbędzie się w dniach 20-21 maja. Mamy przyjemność być patronem medialnym tego wydarzenia.

Podsumowanie

• CIRRO E-Commerce wchodzi na rynek polski, oferując nowe rozwiązania.

• Firma będzie platynowym sponsorem wydarzenia E-Commerce Connect Poland.

• Polscy sprzedawcy zyskają dostęp do kompleksowych usług logistycznych.

• CIRRO wspiera rozwój lokalnych marek w Europie i poza nią.

Rozwój e-commerce w Polsce

Polska odgrywa kluczową rolę jako centrum eksportu w Europie i na świecie, co potwierdzają dane z Observatory of Economic Complexity (OEC). Główne rynki zbytu dla polskich produktów to Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja i Włochy. Silna infrastruktura handlowa sprawia, że Polska staje się coraz bardziej istotnym graczem w europejskim handlu elektronicznym. W tym kontekście, CIRRO E-Commerce dostrzega ogromny potencjał dla swoich rozwiązań logistycznych, które mogą wspierać polskich sprzedawców w ich działaniach.

CIRRO E-Commerce oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne, które są dostosowane do potrzeb nowoczesnego handlu elektronicznego. Polscy sprzedawcy zyskują dostęp do szerokiej gamy usług, w tym do sieci dostawczej firmy w takich krajach jak Francja, Holandia i Włochy. Dzięki usługom wysyłkowym, możliwe jest dostarczenie przesyłek w ciągu 2-4 dni do kluczowych miejsc docelowych, takich jak Niemcy, Francja, Hiszpania czy Wielka Brytania. CIRRO umożliwia również globalny rozwój dzięki wysyłkom IOSS/DDP, zarządzaniu zwrotami oraz kompleksowym usługom śledzenia.

Wsparcie dla polskich sprzedawców

„Cieszymy się, że możemy wprowadzić rozwiązania CIRRO E-Commerce na rynek polski w tak kluczowym momencie – powiedział Paweł Wasilewski, menedżer sprzedaży w CIRRO E-Commerce. – Polscy handlowcy rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek i potrzebują partnera logistycznego, który dotrzyma im kroku w realizacji ich ambitnych planów. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane, aby pomóc im dotrzeć do większej liczby klientów w Europie i poza nią w bardziej efektywny sposób”.

CIRRO E-Commerce, jako platynowy sponsor wydarzenia E-Commerce Connect Poland, podkreśla swoją misję wspierania zrównoważonego rozwoju handlu elektronicznego. Wydarzenie to gromadzi czołowych liderów branży e-commerce oraz dostawców rozwiązań, oferując możliwość indywidualnych spotkań, studiów przypadków oraz ekskluzywnych okazji do nawiązywania kontaktów. Celem tych działań jest budowanie silnych i trwałych relacji partnerskich, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju sektora e-commerce w Polsce.

O CIRRO E-Commerce

CIRRO E-Commerce to dostawca usług logistycznych, który oferuje kompleksowe, transgraniczne rozwiązania dla handlu elektronicznego. Dzięki swoim atutom, firma zmienia zasady gry w zakresie elastyczności, niezawodności oraz efektywności kosztowej. CIRRO dysponuje niezawodną siecią transportową, lokalnymi zespołami ekspertów oraz obecnością w ponad 40 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Australii. Dzięki tym zasobom, CIRRO E-Commerce jest w stanie skutecznie wspierać polskich sprzedawców w ich dążeniu do rozwoju na rynkach międzynarodowych.