Wysokie temperatury, praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego oraz rosnące wymagania w zakresie ergonomii zmieniają rynek odzieży ochronnej. Producenci reagują na te zmiany, wprowadzając nowe koncepcje w zakresie materiałów, które łączą skuteczną ochronę z komfortem noszenia. Właśnie na to stawia również dział zarządzania produktami firmy Mewa: zamiast ogólnie dostosowywać odzież ochronną do jak największej liczby norm, stosuje zróżnicowane podejście w zależności od profilu danego zagrożenia. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w produkcji odzieży ochronnej firma Mewa oferuje szeroką gamę produktów dla wielu branż. Oferta uwzględnia niemal wszystkie normy, a jednocześnie preferuje rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb zamiast standardowych produktów.

Bezpieczeństwo zaczyna się od właściwego wyboru

Odzież ochronna musi w niezawodny sposób chronić przed zagrożeniami występującymi na danym stanowisku roboczym. Aby to było możliwe, pracownicy muszą konsekwentnie nosić odzież ochronną. Dlatego nowoczesna odzież w większym stopniu oparta jest na lżejszych materiałach, inteligentnych mieszankach włókien i precyzyjnie dopasowanych koncepcjach ochronny. Ma to na celu osiągnięcie optymalnej skuteczności w zakresie ochrony oraz wysokiego poziomu akceptacji u pracowników dzięki wysokiemu komfortowi noszenia. „Wiele firm preferuje odzież spełniającą wiele norm. Jednak większa ilość funkcji ochronnych nie oznacza automatycznie większego bezpieczeństwa” – wyjaśnia Silvia Mertens, kierująca działem ds. zarządzania produktami w firmie Mewa. Każda dodatkowa funkcja ochronna stawia kolejne wymagania wobec materiału i poszczególnych elementów odzieży. A to może mieć wpływ na komfort noszenia, pielęgnację oraz trwałość odzieży.

Wyzwanie polega zatem na dokładnym dostosowaniu odzieży ochronnej do rzeczywistych zagrożeń występujących na danym stanowisku roboczym: „Odzież ochronna musi bezwzględnie spełniać wymagania wynikające z analizy zagrożeń – to jest ustalone w przepisach” – podkreśla Mertens. „Często jednak pojawia się dążenie do tego, by jeden element odzieży chronił noszącą ją osobę przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami. Nawet jeśli nie mają one znaczenia na danym stanowisku roboczym. Jeśli jednak odejdziemy od takiego podejścia, to nowoczesne tkaniny i ergonomiczny krój mogą w wielu aspektach poprawić komfort noszenia odzieży ochronnej, bez konieczności uwzględniania kompromisów w zakresie funkcji ochronnej”. Firma Mewa celowo różnicuje swoją ofertę odzieży ochronnej w zależności od profili zagrożeń i obszarów działalności. Zamiast uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich stanowisk roboczych powstają kolekcje przeznaczone dla różnych branż i zastosowań. Należą do nich na przykład odzież ostrzegawcza czy specjalne rozwiązania zapewniające ochronę przed wysoką temperaturą i płomieniami, przed substancjami chemicznymi, lub też ochronę wielofunkcyjną, która łączy ze sobą różne funkcje ochronne dostosowane do konkretnego stanowiska roboczego.

Nowy trend: lekka odzież ochronna – dlaczego bezpieczeństwo w pracy i akceptacja pracowników dla odzieży ochronnej idą w parze?

Wymagania dotyczące odzieży ochronnej ulegają zmianom. Pracownicy często pracują w środowisku, gdzie w warunkach produkcyjnych panują wysokie temperatury, często się poruszają i jednocześnie wykonują czynności wymagające dużego wysiłku fizycznego. W związku z tym rosną oczekiwania wobec odzieży dotyczące komfortu, dopasowania i swobody ruchów. Lekka odzież, ergonomiczny krój i nowoczesne wzory zyskują na znaczeniu w wielu branżach. Na przykład Kasa Ubezpieczeń Wypadkowych w Hesji (Unfallkasse Hessen) zwraca uwagę na swojej stronie internetowej, że odzież ochronna jest skuteczna tylko wtedy, jeśli pracownicy będą ją konsekwentnie nosić. „Ciężkie materiały stanowią dla pracowników dodatkowe obciążenie fizyczne. W takich okolicznościach odzież ochronna może być noszona nieprawidłowo lub – w najgorszym przypadku – niekonsekwentnie” – mówi Mertens. Nowe materiały i mieszanki włókien sprawiają, iż obciążenie dla osób noszących taką odzież jest mniejsze, a jednocześnie pozwalają one zapewnić bezpieczeństwo w pracy w obszarach zagrożenia.

Inteligentne materiały sprawiają, że odzież jest lżejsza

Przy opracowywaniu lekkiej odzieży ochronnej firma Mewa stawia na różne technologie włókiennicze i konstrukcje tkanin. Na przykład w zakresie ochrony przed wysoką temperaturą i płomieniami stosuje się inteligentne kombinacje materiałów, które łączą w sobie funkcję ochronną, wytrzymałość i komfort noszenia. „Takim przykładem jest kolekcja „Dynamic Elements Plus S”. Została ona opracowana jako o około 20% lżejsza wersja istniejącej już kolekcji „Dynamic Elements Plus” i dzięki gramaturze tkaniny wynoszącej 200 g/m² – w porównaniu z 245 g/m² w wersji podstawowej”, mówi Mark Weber, kierujący zespołem ds. rozwoju produktów w firmie Mewa. Zmniejszenie wagi odzieży jest szczególnie odczuwalne podczas wykonywania prac wymagających dużego wysiłku fizycznego. Dzięki mniejszej gramaturze materiału możliwa jest większa swoboda ruchów. Pracownicy zyskują większy komfort noszenia, zwłaszcza w ciepłych środowiskach produkcyjnych lub podczas prac wymagających dużej aktywności fizycznej. Właśnie w tym Weber dostrzega istotną zaletę nowoczesnej odzieży ochronnej: „Informacje zwrotne z rynku pokazują, że firmy coraz częściej oczekują znacznie wyższego komfortu noszenia odzieży ochronnej. Jeśli pracownicy chętnie noszą taką odzież, to dzięki temu większa jest również skuteczność ochrony w codziennej pracy”.

Lekka odzież ochronna ma swoje granice

Zabezpieczenie, jakie zapewnia odzież ochronna, ma najwyższy priorytet. Lżejsze materiały mogą być zatem stosowane wyłącznie tam, gdzie w pełni spełniają wymagania danej oceny ryzyka. W przypadku szczególnie intensywnych zastosowań nadal może być konieczne zastosowanie materiału o większej gramaturze. „Intensywne prace spawalnicze wymagają zapewnienia niezawodnej ochrony, a więc znacznie bardziej wytrzymałej tkaniny niż w przypadku sporadycznych działań w zakresie spawania. „Dobrym przykładem jest nasza kolekcja Dynamic Flame” – mówi Weber. W podstawowej wersji kurtki gramatura tkaniny, z jakiej jest ona wykonana, wynosi około 350 g/m². Odzież taka nadaje się szczególnie dla konserwatorów i ślusarzy, którzy spawają tylko od czasu do czasu. Natomiast osoby pracujące przy obróbce termicznej metali, np. w przemyśle stalowym lub maszynowym, potrzebują znacznie wyższego poziomu ochrony podczas spawania. Gramatura tkaniny kurtka roboczej w wersji „Flame Extreme” wynosi zatem 570 g/m². „Profil zagrożeń danego stanowiska roboczego decyduje o tym, jaka odzież jest odpowiednia, by zapewnić wymaganą ochronę” – podkreśla Weber. Dlatego właśnie w przypadku odzieży spełniającej wiele norm konieczny jest jej staranny dobór.

Odzież ochronna jako element kompleksowego rozwiązania w zakresie BHP

Oprócz właściwego doboru produktów kluczową rolę odgrywają również nakłady organizacyjne związane z pielęgnacją i konserwacją odzieży ochronnej. Firma Mewa oferuje swoim klientom kompleksową usługę w zakresie odzieży ochronnej. Oprócz dostarczania produktów oferta ta obejmuje również pielęgnację, naprawę i kontrolę stanu odzieży zgodnie z certyfikowanymi normami jakości, higieny i bezpieczeństwa. Pozwala to w istoty sposób odciążyć firmy, gdzie odzież taka jest używana, a jednocześnie gwarantuje, że funkcja ochronna odzieży zostanie zachowana przez cały okres jej użytkowania, a pracownicy będą mieli do niej dostęp w każdej chwili. Ofertę uzupełnia szeroki asortyment artykułów z zakresu BHP dostępny w sklepie internetowym firmy Mewa (buy4work.mewa.shop/pl/pl). Klienci znajdą tam dodatkowe elementy wyposażenia służące bezpieczeństwu pracy, takie jak rękawice, okulary ochronne, ochronniki słuchu, a także obuwie ochronne i elementy ochrony kolan.

Odzież ochronna musi w sposób niezawodny chronić przed zagrożeniami na danym stanowisku roboczym (zdjęcie: Mewa).

Nowe materiały i mieszanki włókien sprawiają, że odzież ochronna jest lżejsza i jednocześnie chroni przed zagrożeniami (zdjęcie: Mewa).

Kompleksowa usługa firmy Mewa obejmuje konserwację, naprawę i kontrolę odzieży ochronnej zgodnie z certyfikowanymi normami jakości i BHP (zdjęcie: Mewa).