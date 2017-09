Clipster szuka mieszkańców

Piaskownica przedsiębiorczości, dom dla startupowców czy inkubator pomysłów… Clipster od października będzie mieć nowe oblicze i jeszcze intensywniejszy program dla mieszkańców. Jego twórcy: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER i akcelerator Alfabeat poszukują osób, które chcą rozwijać swoje projekty pod okiem mentorów i powalczyć o 20 tys. zł.

Przy ulicy Słowackiego w gdańskim Wrzeszczu od dwóch lat znajduje się Clipster, w którym szansę na rozwój projektów miało już prawie pięćdziesiąt osób. Zgodnie z ideą popularnego za granicą colivingu mieszkają pod jednym dachem i współpracują z mentorami w celu weryfikacji pomysłów na biznes. Rezydenci do dyspozycji mają mikroaparatamenty oraz wspólny coworking. Gdański coliving przyciąga nie tylko młodych przedsiębiorców z Polski, lecz również obcokrajowców. Do tej pory gościli w nim obywatele Mołdawii, Hiszpanii czy USA.

Twórcy Clipstera, dzięki wsparciu finansowemu Miasta Gdańska, rozwinęli swój program merytoryczny dla przedsiębiorców, oferując im jeszcze więcej warsztatów i spotkań z praktykami. Ponadto, powstała dodatkowa oferta dla osób, które nie mogą zamieszkać w gdańskim colivingu.

Zdajemy sobie sprawę, że są osoby, które mieszkają w Gdańsku i nie planują przeprowadzki do Clipstera, ale chciałyby spotykać się z mentorami, korzystać z coworkingu w budynku w Garnizonie Kultury i przede wszystkim weryfikować swój pomysł na biznes pod naszym okiem. Dlatego przygotowaliśmy ofertę, która da im maksymalne wsparcie merytoryczne bez ponoszenia dodatkowych kosztów – tłumaczy Katarzyna Kołakowska z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Na uczestników projektu czeka nie tylko spora dawka wiedzy, ale także okazja do pozyskania dofinansowania na rozwój swojego projektu. Alfabeat, współtwórca Clipstera, przyzna granty dla najlepszych projektów – do 20 tys. złotych.

Zależy nam na wspieraniu młodych przedsiębiorców. W Clipsterze – dzięki opiece merytorycznej osób z doświadczeniem biznesowym – mają szansę na szybkie sprawdzenie swojego pomysłu i zastanowienie się, czy warto w to „wchodzić”. Współtworząc Clipstera jesteśmy w stałym kontakcie z tym najmłodszym pokoleniem – przyglądamy się temu, co tworzą, trzymamy “rękę na pulsie”. Co więcej, wzajemnie inspirujemy się. Często to właśnie mieszkańcy Clipstera, przez swoje świeże podejście dają nam motywację do pracy – mówi Jan Wyrwiński, partner zarządzający Alfabeat.

Dlaczego warto zawitać do Clipstera?

Podczas mojej przygody z Clipsterem rozwijałem oprogramowanie do automatyzacji wynajmu nieruchomości. W tym czasie poznałem wielu świetnych ludzi z inspirującym spojrzeniem na świat. Przede mną jeszcze dużo pracy i nowych wyzwań związanych z rozwojem firmy, ale dzięki zbudowanym relacjom w Clipsterze mogę spotykać się na kawie z “kocurami biznesu”, czerpiąc od nich wiedzę oraz ich doświadczenie – opowiada były mieszkaniec Clipstera, Michał Ardziejewski.

Mieszkanie w Clipsterze i szkolenia potrwają 3 miesiące. Więcej informacji o planowanych warsztatach, kosztach wynajmu mikroapartamentu i udziału w projekcie, znajdują się na stronie: www.clipster.inkubatorstarter.pl.