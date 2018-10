Data Management Platform, czyli sztuka monetyzowania danych

Każdy z nas zostawia po sobie cyfrowy ślad. Począwszy od profilu na Facebooku, a kończąc na formularzach rejestracyjnych i systemach szybkich płatności on-line. Tak tworzy się gigantyczna ilość danych, którymi codziennie zapełniamy bazy e-sklepów, portali internetowych i serwisów randkowych. Dane te stają się cennym orężem w walce o klienta. Dla współczesnych marketerów i wydawców to często jedyna droga do sukcesu. Sztuką jest jednak odpowiednia analiza i zmonetyzowanie tych danych. Od lat pomagają w tym platformy DMP (Data Management Platform).

DMP to zaawansowane oprogramowanie gromadzące i przetwarzające dane, które mogą zostać wykorzystane w działaniach marketingowych lub do celów analitycznych. DMP pozwala na zebranie możliwie największej ilości danych na temat naszych obecnych lub potencjalnych klientów. Dzięki tej platformie możemy zidentyfikować potrzeby klientów np. analizując ich zachowanie na naszej stronie. Jeśli użytkownik często ogląda dany produkt w serwisie, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że go potrzebuje. W identyfikacji potrzeb klientów pomogą też zewnętrzne źródła informacji. Na przykład: użytkownik jest naszym klientem, ale nie odwiedza naszej strony, natomiast z zewnętrznych danych (3rd party) wiemy, że poszukuje zagranicznej wycieczki. Taka informacja może trafić do nas i jeśli jesteśmy np. biurem podróży, możemy wysłać odpowiedni komunikat poprzez kampanię online, mailing lub kontakt telefoniczny.

Bardzo ważnym elementem DMP są wszelkie dane. Nawet takie, które z naszego punktu widzenia mogą być mało przydatne. I tutaj mamy kolejną ważną funkcję DMP – analitykę. Pozwala ona w gąszczu informacji, które posiadamy na temat naszych użytkowników, wyselekcjonować te dla nas istotne. Dzięki analizie danych możemy m.in. zidentyfikować przyszłe potrzeby klientów. Na przykład, jeśli użytkownicy kupują sofę, może się okazać, że większość z nich kupi również w najbliższym czasie stolik. Posiadając taką wiedzę, możemy kierować odpowiednie komunikaty odpowiednio wcześnie, aby użytkownik dokonał zakupu u nas. Analityka i dane pozwalają dowiedzieć się dlaczego użytkownicy porzucają koszyki zakupowe, w którym momencie rezygnują z zakupu, itp. Jeśli posiadamy dostateczną ilość danych oraz dysponujemy odpowiednią analityką, możemy wiele powiedzieć na temat naszych użytkowników, ich zachowań i historii zakupowych.

Skąd dane na platformie DMP?

Źródłem danych może być dosłownie wszystko. Począwszy od 1st party data, czyli informacji pochodzących z własnej strony www, aplikacji mobilnej, sklepu internetowego, subskrypcji, kampanii reklamowych lub systemu CRM. Drugim bardzo ważnym źródłem są dane 3rd party. Pochodzą one, na przykład, z różnych stron www. Pozwalają dostarczyć większą liczbę informacji na temat naszych użytkowników, np. o: demografii, geolokalizacji, zainteresowaniach, dochodach, historii zakupów i wyszukiwań w internecie. Analizując zachowanie użytkowników w sieci możemy dowiedzieć się, że poszukują np. nowego samochodu (czytając z odpowiednią częstotliwością fora motoryzacyjne i ogłoszenia). Dzięki temu źródłu zwiększymy zasięg reklamy o nowych odbiorców. DMP pozwala łączyć dane offline z online. Mogą to być informacje z CRM, sprzedażowe czy dane o zanieczyszczeniu powietrza w danym regionie (pozwalają na wysłanie odpowiednich komunikatów do użytkowników, zawężając przekaz tylko do regionu, gdzie występuje zdarzenie, a co się z tym wiąże, zoptymalizować wydatki na reklamę).

DMP także dla wydawców

DMP to doskonałe środowisko dla marketerów i reklamodawców. Oferuje im dotarcie do właściwej grupy docelowej, personalizację i efektywność kampanii przy jak najniższych kosztach (wskaźnik ROI). Platforma ta stała się również istotnym narzędziem analitycznym dla wydawców stron internetowych. Jakie korzyści przynosi im analiza użytkowników i segmentacja w DMP? Przede wszystkim podniesienie wskaźnika konwersji na stronie, czyli efektywniejsze zrealizowanie jakiegoś celu. Wyższa konwersja może dotyczyć np.: większej liczby rejestracji kont, subskrypcji newsletterowych i wejść na ważną podstronę. Dla właścicieli e-sklepów lepsza konwersja to po prostu zwiększenie ilości dokonanych zakupów. Dobrze przeprowadzona analiza zachowań użytkowników strony, pozwoli jej wydawcy dokonać zmian, które zaowocują dłuższymi sesjami i mniejszym współczynnikiem odrzuceń. Coraz częściej dane o użytkownikach sieci wykorzystywane są do personalizowania treści serwisów. Przykład? Młody mężczyzna wchodzi na stronę główną portalu aukcyjnego i automatycznie dostaje ofertę na zakup smartfonu, motocykla lub opon zimowych, których na tę chwilę potrzebuje.

Można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że pojawienie się platform DMP miało wielki wpływ na współczesny e-biznes. Narzędzie to pozwoliło także wielu małym firmom poznać, ale także zrozumieć, kim jest ich klient i czego chce. DMP otwarło nowe możliwości przed e-marketingiem. Umożliwiło mu lepsze wpisanie się w strategię firmy i podniesienie swojej efektywności w każdym obszarze.

Grzegorz Sławatyński

CEO Data Exchanger, brokera danych marketingowych