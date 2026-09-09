Coraz więcej kobiet pracuje w branżach technicznych, jednak ich odzież robocza pochodzi zazwyczaj z kolekcji męskiej. Jest to nie tylko niewygodne, ale stanowi również niedoceniane zagrożenie dla bezpieczeństwa. Firma Mewa, świadcząca usługi w branży tekstylnej, doskonale wie, dlaczego odzież robocza dla kobiet dostosowana do potrzeb już dawno przestała być kwestią dotyczącą tylko stylu.



W rzemiośle widać coraz więcej kobiet, ale wyposażenie dla pracowników nie nadąża za tym trendem

O tym, że kobiety coraz częściej wybierają zawody rzemieślnicze, świadczą dane Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła (ZDH). We wszystkich branżach kobiety stanowią obecnie około jednej trzeciej zatrudnionych. Według analizy Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW Köln) odsetek kobiet wśród mistrzów rzemiosła wzrósł z około 13 do 17 procent, a w budownictwie i inżynierii lądowej liczba kobiet pełniących tę funkcję wzrosła nawet ponad dwukrotnie. Obecnie prawie co czwarta firma rzemieślnicza jest kierowana lub współkierowana przez kobietę. Wraz ze wzrostem udziału kobiet zmieniają się nie tylko struktury załóg, ale także wymagania dotyczące wyposażenia. Firmy coraz częściej mierzą się z wyzwaniem: jak wyposażyć swoich pracowników, aby mogli oni pracować bezpiecznie, wygodnie i wydajnie? Dopasowanie odzieży roboczej już dawno przestało być tylko szczegółem: wpływa ono na swobodę ruchów, komfort noszenia, a tym samym na codzienną pracę.

Odzież typu unisex oznacza w praktyce zwykle ubrania przeznaczone dla mężczyzn

Wiele firm wybiera modele unisex jako pozornie proste i niedrogie rozwiązanie dla zespołów mieszanych. Problem polega na tym, że kolekcje typu unisex opierają się zazwyczaj na klasycznych krojach męskich. Dla kobiet oznacza to często nieodpowiednie dopasowanie – szerokie, źle leżące spodnie, niewłaściwą długość i ograniczoną swobodę ruchów. To, co wydaje się drobnym szczegółem, w pracy szybko staje się czynnikiem ograniczającym wydajność, a nawet stanowiącym potencjalne zagrożenie. Kobieca budowa ciała charakteryzuje się w szczególności węższymi ramionami i talią, szerszymi biodrami oraz krótszym odcinkiem pleców. Odzież robocza przeznaczona dla kobiet uwzględnia tę różnicę dzięki dostosowanej geometrii i elastycznym wstawkom. W odzieży dla kobiet zachowane są przy tym kieszenie oraz inne przestrzenie przeznaczone do schowania i noszenia różnych przedmiotów i narzędzi. Zakres funkcji jest niemal identyczny jak w odzieży męskiej, a nakolanniki znajdują się tam, gdzie zapewniają ochronę, czyli na kolanach, a nie na piszczelach.

Kiedy dopasowanie staje się kwestią bezpieczeństwa

W przypadku odzieży ochronnej kończy się dyskusja na temat komfortu, a na pierwszy plan wysuwa się bezpieczeństwo pracy. Odzież taka zapewnia ochronę tylko wtedy, gdy jest prawidłowo dopasowana. W ramach badania przeprowadzonego przez Politechnikę w Akwizgranie (RWTH Aachen) po przeanalizowaniu wypadków, jakie miały miejsce w jednostkach ochotniczej straży pożarnej, pojawiły się niepokojące wnioski: kobiety pracujące w straży pożarnej są narażone na dwukrotnie większe ryzyko wypadku niż ich koledzy. Badacze przypisują ten wynik, przynajmniej częściowo, źle dopasowanej odzieży ochronnej.

Więcej niż bezpieczeństwo – to wyraz uznania dla pracowników

Wyposażenie dostosowane do potrzeb ma znaczenie wykraczające poza samą ochronę. W czasach niedoboru wykwalifikowanych pracowników kwestia tego, czy pracownicy czują się traktowani poważnie, już dawno stała się czynnikiem konkurencyjnym. „Ten, kto zapewnia kobietom odpowiednią odzież, sygnalizuje, że należą one do zespołu i że są brane pod uwagę” – wyjaśnia Piotr Borowczyk, dyrektor zarządzający MEWA Textil-Service Sp. z o.o. Jednocześnie widać tu często niedoceniany związek: wyposażenie ma bezpośredni wpływ na wydajność w codziennej pracy. Ktoś, kto czuje się komfortowo w swoim ubraniu i nie musi nieustannie zajmować się zsuwającym się z ciała ubraniem lub odczuwać dyskomfort z powodu ograniczonej swobody ruchów, może w pełni skoncentrować się na właściwej pracy.

Nie chodzi o „ładny kolor”, tylko o odpowiednie dopasowanie

W przypadku odzieży dla kobiet często w pierwszej kolejności myśli się o kolorze. Jednak damski krój odzieży to coś znacznie więcej: „Niektóre kobiety o prostej sylwetce czują się zdecydowanie lepiej w dobrze dopasowanych modelach typu unisex lub tych przeznaczonych dla mężczyzn i powinny mieć możliwość wyboru. Kryterium nie powinno być przeznaczenie dla danej płci podane na metce, lecz rzeczywiste dopasowanie do sylwetki” – wyjaśnia Piotr Borowczyk. „Właśnie dlatego ważne jest, by firmy oferowały swoim pracownikom więcej niż jedną opcję”. Specjalna odzież robocza dla kobiet nie jest modnym gestem, lecz kwestią bezpieczeństwa, wydajności i szacunku.

Odzież robocza jako element procesu – kompleksowa usługa firmy Mewa

Wiele firm nie docenia faktu, że dobra odzież robocza to coś więcej niż sam produkt. Dopiero w codziennej praktyce okazuje się, czy dane wyposażenie naprawdę spełnia swoje zadanie. Kompleksowa usługa oferowana przez firmę Mewa zapewnia odbiorcom idealnie dopasowaną odzież roboczą dla ich pracowników, a ramach tego także jej dostawę, pranie, pielęgnację, naprawę i wymianę. To pozwala zredukować danej firmie nakłady organizacyjne i gwarantuje, że pracownicy są zawsze gotowi do pracy, a ich odzież zachowuje swoją funkcjonalność. Ofertę uzupełnia sklep internetowy z artykułami bhp i akcesoriami, przeznaczony dla klientów firmy Mewa. W ten sposób powstaje kompleksowe rozwiązanie, które odciąża firmy w ich codziennym funkcjonowaniu.

Odzież robocza dla kobiet jest dostosowana do cech kobiecej sylwetki dzięki odpowiedniemu krojowi i elastycznym wstawkom (zdjęcie: Mewa).

Specjalna odzież robocza dla kobiet to nie tylko kwestia mody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, wydajności i szacunku (zdjęcie: Mewa).

W odzieży dla kobiet zachowane są przy tym kieszenie oraz inne przestrzenie przeznaczone do schowania i noszenia różnych przedmiotów i narzędzi (zdjęcie: Mewa).