Płatności odroczone w e‑commerce – dostawcy, ryzyka i plan wdrożenia

W tym tygodniu e-commerce rozwija narzędzia AI, przebudowuje zaplecze realizacji zamówień i rozszerza dostępność sprzedaży na kolejnych rynkach.

Technologia i AI

Wyszukiwanie AI dla 2,4 mln produktów – sieć e-commerce z branży motoryzacyjnej wdrożyła HawkSearch AI. Indeksowanie skrócono z około 20 do około 3 godzin, a 13 serwisów B2C ma zostać przeniesionych. Źródło: Stock Titan, 18.08.2026

AI w ruchu e-commerce – Adobe wskazuje, że ruch z narzędzi AI na stronach handlowych rośnie, lecz wiele sklepów nie jest do niego dostosowanych. Źródło: Chain Store Age, 19.08.2026

Platforma AI dla sprzedawców Alipay – spółka powiązana z Alibaba uruchomiła platformę wykorzystującą agentów AI do obsługi sklepów, kontaktu z klientami i zarządzania zamówieniami. Źródło: Yahoo Finance, 21.08.2026

Dane produktowe dla personalizacji – Prodx rozszerzył współpracę z Hy-Vee i uporządkował blisko 265 tys. produktów. Dane obejmują średnio siedem atrybutów na SKU, ponad 1,2 tys. typów atrybutów i 5,8 tys. kategorii. Źródło: MarTech Cube – Marketing Technology news and Martech Interviews, 19.08.2026

Logistyka i fulfillment

Magazynowanie Amazon w Europie – Amazon Warehousing & Distribution uruchamia usługę magazynowania zbiorczego w pięciu krajach Europy. Sprzedawcy będą mogli przechowywać w niej swoje produkty. Źródło: Ecommerce News, 17.08.2026

Centrum dystrybucyjne JD.com w Belgii – JD.com otwiera centrum w Willebroek, w dawnej bazie logistycznej Decathlonu, aby rozwijać e-commerce w Belgii i Luksemburgu. Źródło: RetailDetail EU, 18.08.2026

Sklepy jako warstwa realizacji zamówień – e-commerce Walmartu w USA wzrosło w drugim kwartale o 24% i przekroczyło 23% sprzedaży Walmart U.S.; sklepy stają się punktami realizacji zamówień. Źródło: marketscale, 22.08.2026

Papierowa koperta dla automatycznych linii – RRD zaprezentował papierową kopertę wysyłkową nadającą się do recyklingu, z paskiem peel-and-seal i klejem natychmiastowego wiązania. Źródło: Packaging Europe, 24.08.2026

Płatności i ekspansja rynkowa

UnionPay na dziewięciu rynkach Afryki – UnionPay i Standard Bank rozszerzyły akceptację płatności e-commerce na dziewięć krajów, obejmując niemal 900 sprzedawców. Źródło: TechAfrica News, 19.08.2026

Szersze partnerstwo marketplace’owe – Authentic Brands Group rozszerza współpracę z Luzern eCommerce poza markę Reebok, rozwijając swój międzynarodowy system e-commerce. Źródło: fashionnetwork, 24.08.2026

Bezpośrednia sprzedaż CATL online – CATL uruchomił platformę dla mniejszych nabywców magazynów energii, umożliwiając im bezpośrednie zakupy przez internet. Źródło: South China Morning Post, 24.08.2026