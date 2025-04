EIT Jumpstarter 2025: Ostatnia szansa na aplikację

Do 2 kwietnia 2025 roku przedsiębiorcy z Unii Europejskiej mają możliwość aplikacji do EIT Jumpstarter, jednego z największych programów preakceleracyjnych w Europie. Program, organizowany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), ma na celu wspieranie rozwoju pomysłów biznesowych oraz przekształcanie ich w funkcjonujące przedsiębiorstwa. W tym roku EIT Jumpstarter rozszerza swoje działania na innowatorów z Bałkanów Zachodnich oraz regionów oddalonych od UE, oferując szereg korzyści, w tym wsparcie finansowe w wysokości 150 tys. euro oraz dostęp do szkoleń i mentoringu.

Podsumowanie

• EIT Jumpstarter to program preakceleracyjny dla przedsiębiorców z UE.

• Aplikacje można składać do 2 kwietnia 2025 roku.

• Program oferuje wsparcie finansowe oraz dostęp do szkoleń.

• W ciągu ośmiu edycji powstały 124 startupy, które pozyskały 150 mln euro inwestycji.

Dlaczego warto aplikować do EIT Jumpstarter?

EIT Jumpstarter to doskonała okazja dla przedsiębiorców, którzy chcą zweryfikować swoje pomysły oraz zbadać ich potencjał rynkowy. Program oferuje uczestnikom wsparcie na wczesnym etapie rozwoju ich projektów, co jest kluczowe dla sukcesu startupów. Uczestnicy mają szansę na współpracę z innymi osobami o podobnych celach oraz na uzyskanie cennych wskazówek od ekspertów z branży. Tina Benda z EIT RawMaterials podkreśla, że „EIT Jumpstarter to doskonała platforma do weryfikacji nowatorskich pomysłów i badania potencjalnej rentowności badań naukowych”.

Warto zaznaczyć, że program kładzie szczególny nacisk na innowatorów z regionów Morza Śródziemnego oraz najbardziej oddalonych regionów UE, takich jak Gwadelupa czy Azory. Uczestnicy z tych obszarów mają szansę na dodatkowe nagrody.

Jak przebiega proces aplikacji?

Aplikacje do EIT Jumpstarter można składać w ośmiu różnych kategoriach, takich jak Food & Agritech, Healthcare, Advanced and Green Manufacturing, Energy & Renewables, Smart Cities & Urban Mobility, New European Bauhaus, Rebuild Ukraine oraz Metals, minerals and industrial side streams. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybranych 190 drużyn, które wezmą udział w internetowych bootcampach oraz pitchach, gdzie zaprezentują swoje pomysły.

Następnie, 80 wybranych zespołów przejdzie intensywne szkolenia, opracuje biznesplany oraz zarejestruje swoje startupy. W listopadzie 2025 roku tylko 48 zespołów weźmie udział w finale programu, gdzie będą miały szansę na zdobycie nagród pieniężnych oraz możliwość zaistnienia w EIT, największej sieci innowatorów w Europie.

Wpływ EIT Jumpstarter na rynek startupowy

EIT Jumpstarter ma znaczący wpływ na rozwój startupów w Europie. W ciągu ostatnich ośmiu edycji programu, ponad 1,3 tys. osób zostało przeszkolonych w zakresie przedsiębiorczości, co przyczyniło się do powstania 124 startupów i stworzenia 2,6 tys. nowych miejsc pracy. Startupy, które uczestniczyły w programie, pozyskały dotychczas około 150 mln euro inwestycji zewnętrznych, co pokazuje, że każdy euro zainwestowane w program generuje 30 euro w finansowaniu zewnętrznym.

EIT, jako część unijnego programu „Horyzont Europa”, ma na celu wzmocnienie zdolności Europy do innowacji oraz reagowanie na globalne wyzwania. Program EIT Jumpstarter jest więc nie tylko wsparciem dla przedsiębiorców, ale także istotnym elementem w tworzeniu zrównoważonego rozwoju i miejsc pracy w Europie.