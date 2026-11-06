Niezależnie od tego, czy chodzi o plac budowy, halę produkcyjną czy laboratorium: rąk używamy często i wszędzie. Dlatego też należą one do tych części ciała, które najczęściej ulegają urazom podczas pracy. Rany cięte, stłuczenia, oparzenia lub kontakt z substancjami niebezpiecznymi powodują co roku długie okresy niezdolności do pracy, a także niekiedy mają długotrwałe konsekwencje zdrowotne. Wielu urazom można zapobiec – pod warunkiem, że rękawice ochronne będą optymalnie dostosowane do wykonywania danej czynności i będą noszone w odpowiedni sposób.

„Jeden rodzaj rękawic zazwyczaj nie jest w stanie optymalnie zabezpieczyć przed wieloma zagrożeniami” – wyjaśnia Boris Bachschijan, menedżer ds. produktów w firmie Mewa, który od 25 lat zajmuje się rękawicami ochronnymi. Zaleca, by starannie dobierać rękawice pod kątem rodzaju zagrożenia, klasy ochrony i właściwości materiału. Jak podkreśla, ważne są również dopasowanie i komfort noszenia, by rękawice były konsekwentnie stosowane przez pracowników. Niewłaściwe rozmiary, sztywne materiały lub niewygodne szwy mogą znacznie obniżyć akceptację rękawic w codziennej pracy.

Znaczenie certyfikacji

Podstawowe wymagania dotyczące ochrony rąk określono w normie DIN EN 21420. Podobnie jak wszystkie środki ochrony indywidualnej, rękawice ochronne dzieli się na trzy kategorie ryzyka. W przypadku produktów kategorii II i III właściwości ochronne muszą być oznaczone w postaci piktogramów, a także symboli odpowiednich norm dotyczących badań kontrolnych oraz wydajności. Dzięki temu od razu widać, przed jakimi zagrożeniami chronią dane rękawice. Niezależnie od kategorii rękawice ochronne muszą posiadać oznaczenie CE, które potwierdza, że są one zgodne z wymogami obowiązującymi w Unii Europejskiej. „Oprócz oznaczeń znajdujących się na rękawicach należy także zwrócić uwagę na ogólne informacje zawarte w instrukcji producenta, ponieważ dopiero wszystkie te elementy stanowią podstawę niezawodnej, sprawdzonej ochrony” – wyjaśnia Bachschijan.

Ważna kwestia: trwałość

Niedrogie rękawice niekoniecznie są jednocześnie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Wysoka jakość zarówno materiałów jak i wykonania, dobra ergonomia oraz zastosowanie zgodne z przeznaczeniem sprawią, że rękawice posłużą dłużej. Pozwala to ograniczyć koszty zakupu i przerwy w pracy. „Produkty o długiej żywotności są bardziej opłacalne w całym okresie użytkowania i pozwalają oszczędzać zasoby“, podkreśla Bachschijan.

Również w zakresie środków ochrony rąk rośnie popyt na materiały pochodzące z recyklingu i procesy produkcyjne przyjazne dla środowiska. Rękawice ochronne nie są jeszcze dostępne w ramach kompleksowej usługi, ponieważ przemysłowy proces ich prania bez utraty jakości stanowi wyzwanie techniczne, jak wyjaśnia ekspert firmy Mewa. Przy wyborze produktów i dostawców asortymentu artykułów BHP w sklepie internetowym firma Mewa kieruje się ściśle określonymi kryteriami. Należą do nich trwałość, jakość oraz produkcja i opakowania pozwalające oszczędzać zasoby.

Aktualny trend to wielofunkcyjność i inteligentne rozwiązania

Dzięki nowym materiałom, zaawansowanym technologicznie rodzajom przędzy oraz innowacyjnym powłokom branża środków ochrony indywidualnej będzie się dalej rozwijać. Trend zmierza w kierunku rozwiązań wielofunkcyjnych, które spełniają wiele wymagań w zakresie ochronny. Jednocześnie poprawia się ergonomia i komfort noszenia. „Dzięki integracji czujników czy cyfrowych interfejsów do wymiany danych w przyszłości pojawią się inteligentne rozwiązania, które będą rozpoznawać zagrożenia i dostarczać na przykład informacje o stanie funkcji ochronnych rękawic” – przewiduje Bachschijan.

Rękawice ochronne należy dobierać starannie pod kątem rodzaju zagrożenia, klasy ochrony i właściwości materiału (zdjęcie: Mewa).

Niezależnie od kategorii rękawice ochronne muszą posiadać oznaczenie CE, które potwierdza, że są one zgodne z wymogami obowiązującymi w Unii Europejskiej (zdjęcie: Mewa).

Wysoka jakość materiałów, dobra ergonomia i zastosowanie zgodne z przeznaczeniem sprawią, że rękawice posłużą dłużej (zdjęcie: Mewa).

Mewa Grupa Przedsiębiorstw Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych i jest także wiodącą firmą tej branży w Niemczech. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła, gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa do czyszczenia maszyn i urządzeń. Mewa jest firmą rodzinną, posiada 48 lokalizacji, zatrudnia 6000 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2023 roku obroty firmy wyniosły 896 mln euro. Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.