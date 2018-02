Grupa Morele przejmuje internetowy sklep sportowy Sklep-Presto.pl

Grupa Morele, należąca do portfolio spółek funduszy MCI Capital, zakończyła przejęcie sklepu sportowego Sklep-Presto.pl. Inwestycja ma być kontynuacją strategii rozszerzenia oferty o nowe kategorie sprzedaży, wykraczające poza elektronikę. Aktualnie w jej ofercie jest ponad 800 tysięcy produktów z 8 branż.

Sklep-Presto.pl, to jeden z liderów na rynku sprzedaży internetowej artykułów sportowych

i turystycznych w Polsce.

Przejęcie Sklep-Presto.pl to dla nas kolejny krok rozbudowy naszej oferty. W ostatnim czasie robiliśmy to zarówno poprzez tworzenie własnych sklepów, organicznie, oraz poprzez procesy przejęć. Od stycznia br. Sklep-Presto.pl jest już w pełni zintegrowany z platformą Morele. To idealny przykład na to, że możemy szybko połączyć się z każdym sklepem internetowym online. Jednocześnie, dzięki naszemu doświadczeniu i elastycznemu systemowi, osiągamy wysokie poziomy efektywności – powiedział Michał Pawlik, Prezes Zarządu Morele.net. Wzrost segmentu sportowego to jeden z naszych celów na 2018 rok, w którym planujemy ponad 1 mld złotych przychodów na poziomie Grupy, przy istotnym zwiększeniu średniej marży – uzupełnił.

Grupa Morele, w obecnym kształcie, działa na rynku od 2004 roku. Miesięcznie serwisy grupy są odwiedzane przez około 2,5 mln unikalnych użytkowników, którzy realizują ponad 5 tysięcy zamówień dziennie. W ramach Grupy Morele działa obecnie kilka sklepów internetowych z różnych branż; obok głównego sklepu z elektroniką, morele.net, są to: Amfora.pl, Budujesz.pl, Digitalo.pl, Hulahop.pl, Motoria.pl, Meblujesz.pl, Pupilo.pl, Sklep-Presto.pl/trenujesz.pl oraz Ubieramy.pl. Łącznie wszystkie platformy oferują 800 tysięcy jednostek magazynowych, z których większość jest dostępna w ciągu 24 godzin. W 2017 roku przychody Grupy wyniosły 750 milionów złotych.