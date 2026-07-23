Sprzedaż online w Polsce przyspieszyła w czerwcu 2026 r. Wartość sprzedaży detalicznej przez Internet wzrosła o 12,3 proc. rok do roku w cenach bieżących – podał GUS w danych opublikowanych 22 lipca 2026 r. Udział e-commerce w sprzedaży detalicznej „ogółem” zwiększył się z 8,7 proc. do 9,1 proc.

W tym samym okresie sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 6,2 proc. r/r (wobec 2,2 proc. w czerwcu 2025 r.), a w porównaniu z majem 2026 r. odnotowano wzrost o 1,4 proc.

Podsumowanie

• E-commerce +12,3 proc. r/r w czerwcu 2026 – dynamika przyspieszyła wobec maja (9,9 proc.)

• Udział sprzedaży online w handlu detalicznym: 9,1 proc. (wzrost z 8,7 proc. r/r)

• Sprzedaż detaliczna ogółem: +6,2 proc. r/r (wobec +2,2 proc. przed rokiem)

• Wskaźnik ufności konsumenckiej: –10,2 pkt (spadek o 0,3 pkt m/m)

E-commerce rośnie szybciej niż handel ogółem

Dane GUS potwierdzają, że e-commerce utrzymuje wyższą dynamikę wzrostu niż sprzedaż detaliczna ogółem. W czerwcu 2026 r. wartość sprzedaży przez Internet wzrosła o 12,3 proc. r/r, podczas gdy handel detaliczny w cenach stałych zwiększył się o 6,2 proc.

„Czerwiec potwierdził bardzo dobrą kondycję polskiego rynku e-commerce. Wartość sprzedaży internetowej wzrosła o 12,3 proc. rok do roku, wobec 9,9 proc. w maju, co oznacza, że dynamika sprzedaży online jeszcze przyspieszyła” – powiedział Krystian Brambor, ekspert ds. rynku reklamy digital w INIS (Digitree Group).

Według eksperta w pierwszej połowie roku polski e-handel rozwijał się w tempie wyraźnie przewyższającym inflację. Udział e-commerce w całkowitej sprzedaży detalicznej obniżył się nieznacznie z 9,2 proc. w maju do 9,1 proc. w czerwcu, co Brambor wiąże z sezonowością związaną z początkiem okresu wakacyjnego.

Kategorie: meble i RTV/AGD w górę, tekstylia w dół

W czerwcu wzrósł udział sprzedaży internetowej w segmencie mebli oraz RTV i AGD, a także w kategorii prasy, książek i pozostałej sprzedaży wyspecjalizowanej. Jedynie w grupie tekstyliów, odzieży i obuwia odnotowano niewielki spadek udziału sprzedaży online – co ekspert INIS wiąże z sezonowością zakupów oraz większą aktywnością konsumentów w sklepach stacjonarnych.

Sebastian Błaszkiewicz, Strategic Advisor & Market Expert w Univio, zwraca uwagę na szerszy kontekst: „Udział sprzedaży przez internet w handlu detalicznym ustabilizował się nieco poniżej majowego szczytu, ale wyraźnie powyżej wyniku sprzed roku, utrzymując się w okolicach 10%”.

Ekspert wskazuje, że czerwiec 2026 był miesiącem oczekiwania na wejście w życie nowych opłat celnych i podatkowych na małe przesyłki spoza UE. „Dla polskich sklepów to z jednej strony szansa na wyrównanie warunków konkurencji, z drugiej – okres niepewności co do tego, jak szybko nowe zasady przełożą się na realne ceny i zachowania klientów w drugiej połowie roku” – ocenia Błaszkiewicz.

Koniunktura konsumencka: pesymizm się utrzymuje, ale finanse się stabilizują

W lipcu 2026 r. odnotowano pogorszenie nastrojów konsumenckich dotyczących obecnej sytuacji, przy jednoczesnej poprawie oczekiwań wobec przyszłości. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł –10,2 pkt i był o 0,3 pkt niższy niż w czerwcu.

Najbardziej pogorszyły się oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 2,7 i 0,8 pkt). Wyższe wartości osiągnęły oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 1,7 pkt) oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 0,3 pkt).

Dane Finax wskazują na stopniową stabilizację finansów osobistych. W II kwartale 2026 r. Financial Wellness Index wzrósł z 47 do 49 pkt (na 100 możliwych) – to pierwszy statystycznie istotny wzrost od początku badania. Odsetek osób o niskim dobrostanie finansowym spadł z 36 do 30 proc.