Spółka Holo4Labs rozpoczęła publiczną kampanię crowdfundingu udziałowego na platformie Smartfunds. W fazie zamkniętej spółka pozyskała ponad 600 tys. zł, a łączna wartość oferty obejmuje od 8 do 12 proc. udziałów przy wycenie pre-money 10 mln zł.

Przemysław Budnicki, prezes zarządu Holo4Labs

Holo4Labs oferuje oprogramowanie laboratoryjne bazujące na goglach rozszerzonej rzeczywistości Microsoft HoloLens 2 zintegrowanych z oprogramowaniem Thermo Scientific™ SampleManager LIMS™ software (Laboratory Information Management System) – systemem do zarządzania informacjami i procesami operacyjnymi w branży laboratoryjnej. Rozwiązanie m.in. digitalizuje pracę laboranta, oszczędzając czas i zwiększając jego bezpieczeństwo. Umożliwia także odejście od papierowych i analogowych procedur, ograniczając ryzyka błędów i wskazując na ewentualne zagrożenia. Laborant pracując w goglach Microsoft HoloLens 2 w oparciu o pojawiające się hologramy, zachowuje wolne ręce do bieżącej obsługi urządzeń badawczych.

Z satysfakcją rozpoczynamy publiczną kampanię crowdfundingową, licząc na zainteresowanie i zaufanie potencjalnych inwestorów. Przewagi konkurencyjne Holo4Labs takie jak produkt odpowiadający na obecne i przyszłe wyzwania branży laboratoryjnej, współpraca ze światowymi partnerami, dywersyfikacja kanałów sprzedaży bądź wsparcia spółki dominującej – grupy TenderHut pozwalają nam z optymizmem patrzeć na naszą przyszłość. Jednakże dołożymy wszelkich starań, aby nasi nowi potencjalni udziałowcy byli usatysfakcjonowani rozwojem projektu i wzrostem wartości swojej inwestycji – mówi Przemysław Budnicki, prezes zarządu Holo4Labs.

Zapisy na udziały odbywają się za pośrednictwem platformy Smartfunds (https://holo4labs.smartfunds.pl/) przez okres 30 dni począwszy od 8 czerwca. Spółka zakłada dwie ścieżki wyjścia z inwestycji przez inwestorów: debiut na rynku NewConnect w ciągu dwóch lat (po przekształceniu spółki z o.o. w akcyjną) lub przejęcie przez większy podmiot i odkup udziałów od inwestorów przy wyższej wycenie. Strategicznym celem zarządu jest długoterminowa budowa wartości spółki z korzyścią dla jej obecnych i przyszłych właścicieli.

Model biznesowy Holo4Labs zakłada generowanie przychodów w oparciu o opłaty licencyjne, za wdrożenie oraz roczne opłaty związane z utrzymaniem oprogramowania. Spółka rozwija zdywersyfikowane kanały sprzedaży we współpracy z partnerami strategicznymi (Thermo Fisher Scientific, Microsoft i Grupę TenderHut), dystrybutorami (partnerzy wdrożeniowi systemów LIMS, firmy konsultingowe wdrażające rozwiązania laboratoryjne) oraz poprzez sprzedaż własną. Spośród 800 tys. laboratoriów na świecie firma celuje we wdrożeniach do około 10 tys. jednostek (wartość rynku 190 mln euro).