InPost i Vinted: Nowy kontrakt na dostawy w Europie do 2027 roku

Grupa InPost, znana z działalności w obszarze dostaw dla e-commerce w Europie, oraz Vinted, platforma zajmująca się sprzedażą rzeczy z drugiej ręki, zawarły nową umowę, która ma obowiązywać przez kilka lat. Zgodnie z postanowieniami kontraktu, InPost będzie odpowiedzialny za dostarczanie paczek Vinted w ośmiu krajach do końca 2027 roku. W ramach współpracy InPost wykorzysta swoją rozbudowaną sieć maszyn Paczkomat® oraz punktów PUDO, co ma na celu zapewnienie szybkiej i ekonomicznej obsługi dostaw.

Podsumowanie

• InPost i Vinted podpisały wieloletni kontrakt na dostawy.

• Umowa obejmuje osiem krajów do końca 2027 roku.

• InPost wykorzysta swoją sieć Paczkomat® i punktów PUDO.

• Współpraca ma na celu zwiększenie efektywności dostaw dla klientów Vinted.

Rozwój współpracy InPost z Vinted

InPost, dysponując siecią ponad 82 000 punktów out-of-home, ma na celu wsparcie rozwoju platform e-commerce, takich jak Vinted. Wiceprezes Vinted Go, Vytautas Atkočaitis, podkreślił, że współpraca z InPost jest zgodna z ich dążeniem do zapewnienia użytkownikom efektywnych i przystępnych cenowo rozwiązań logistycznych. Dzięki tej umowie, Vinted zyska dostęp do znacznego wolumenu przesyłek, co może przyczynić się do dalszego wzrostu platformy.

Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost, zaznaczył, że strategiczne partnerstwo z Vinted potwierdza jakość usług logistycznych oferowanych przez InPost. „Szeroka, europejska sieć logistyczna Grupy InPost wspiera rozwój największych platform i sprzedawców w całej Europie. Umowy takie, jak z Vinted, są kluczowe dla strategii InPost i wzmacniają międzynarodową pozycję Grupy” – dodał Brzoska.

Ekspansja InPost na rynku brytyjskim

Warto zauważyć, że Grupa InPost ogłosiła niedawno przejęcie firmy Yodel, co ma na celu przyspieszenie ekspansji na rynku brytyjskim. Transakcja ta umacnia pozycję InPost jako trzeciego niezależnego operatora logistycznego w Wielkiej Brytanii. Po przejęciu Menzies Distribution w październiku 2024 roku, InPost zyskał pełną kontrolę nad procesem logistycznym w tym kraju. W ramach ogólnoeuropejskiej strategii, InPost planuje zainwestować blisko 600 milionów funtów w Wielkiej Brytanii do 2029 roku, co łącznie ma wynieść 1 miliard funtów.

W 2024 roku Grupa InPost odnotowała znaczący wzrost przychodów, które wzrosły o 23,5% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 10,9 miliarda złotych. Skorygowana EBITDA wyniosła 3,6 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 33,5% r/r. Wolumen przesyłek w 2024 roku wyniósł 1,1 miliarda, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu do roku 2023.