Grupa InPost przekroczyła 100 tys. punktów Out-of-Home (OOH) w Europie, w tym 70 tys. automatów paczkowych. W Polsce działa 30 tys. maszyn Paczkomat. 30-tysięczna maszyna Paczkomat w Polsce, oznaczona jako WAW831M, stanęła przy ul. Piastów Śląskich 55 na warszawskim Bemowie.

Podsumowanie

Sieć InPost obejmuje ponad 100 tys. punktów OOH w Europie.

70 tys. z nich stanowią automaty paczkowe.

W Polsce działa 30 tys. maszyn Paczkomat.

W Wielkiej Brytanii InPost ma 16 tys. maszyn, a we Francji ponad 12 tys.

Sieć automatów w Europie

Poza Polską InPost rozwija sieć automatów m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie działa 16 tys. maszyn Paczkomat, oraz we Francji, gdzie sieć przekroczyła 12 tys. automatów paczkowych. Na Półwyspie Iberyjskim firma ma 5 tys. maszyn, a we Włoszech kolejne 5 tys. urządzeń. InPost działa także w Belgii i Luksemburgu.

„Sto tysięcy punktów OOH w Europie, w tym 70 000 maszyn Paczkomat, z czego aż 30 000 w Polsce – to efekt wszystkiego, co budowaliśmy przez ostatnie lata” – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost.

Maszyna na Bemowie

Maszyna WAW831M została oznakowana dedykowaną okleiną z wizerunkiem Von Halskiego, zakupowego asystenta AI InPost. Firma deklaruje, że usługa wspiera 17 mln użytkowników InPost Mobile w codziennych zakupach.

Firma zapowiedziała akcję samplingową dla pierwszych klientów korzystających ze skrytek tej maszyny oraz montaż defibrylatora AED przy urządzeniu.