InPost uruchamia 1 000 Paczkomatów w Tesco w Wielkiej Brytanii

Grupa InPost z początkiem roku zainstalowała 250 maszyn w sklepach Aldi, a teraz planuje uruchomienie aż 1 000 urządzeń Paczkomat w sieci Tesco w Wielkiej Brytanii. To partnerstwo ma na celu zwiększenie wygody dla klientów InPost oraz wsparcie wzrostu rentowności sklepów. Urządzenia Paczkomat będą dostępne zarówno w dużych supermarketach, takich jak Tesco Extra i Tesco Superstore, jak i w mniejszych sklepach convenience, w tym Tesco ESSO i Tesco Express, a także na stacjach benzynowych Tesco.

Podsumowanie

• InPost zainstalował 1 000 Paczkomatów w Tesco w Wielkiej Brytanii.

• Partnerstwo z Tesco ma na celu zwiększenie wygody klientów.

• Klienci częściej odwiedzają sklepy Tesco, co sprzyja dodatkowym zakupom.

• InPost planuje dalszy rozwój i ekspansję na rynku brytyjskim.

Wzrost obecności InPost w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania stała się najszybciej rozwijającym się rynkiem dla InPost. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania konsumentów, firma dąży do stworzenia największej sieci punktów OOH (Out Of Home) w Zjednoczonym Królestwie. Zaledwie miesiąc temu InPost przejął Yodel, co umocniło jego pozycję jako trzeciego co do wielkości dostawcy usług logistycznych w tym regionie. Dzięki temu przejęciu, InPost zyskał nie tylko nowe możliwości, ale także zwiększył swoją bazę klientów oraz zasięg usług. Współpraca z ASOS, czołowym brytyjskim sprzedawcą modowym online, pozwoliła na uruchomienie pierwszej w Wielkiej Brytanii usługi dostawy do punktów OOH już na następny dzień.

Korzyści dla klientów i sklepów

Urządzenia Paczkomat w Tesco nie tylko ułatwiają nadawanie i odbiór przesyłek, ale także przyczyniają się do wzrostu przychodów sieci. Strategiczna lokalizacja maszyn sprawia, że klienci częściej odwiedzają Tesco, co sprzyja dodatkowym zakupom. Badania pokazują, że 66% użytkowników maszyn InPost w Tesco łączy odbiór lub nadanie paczki z zakupami w sklepie. Ponadto, 53% respondentów przyznaje, że odwiedza Tesco częściej, odkąd wprowadzono Paczkomaty. Warto również zauważyć, że niemal połowa (49%) klientów wydaje w sklepie od £25 do £100 podczas odbierania lub zwracania przesyłek.

Wysoka satysfakcja klientów

Satysfakcja brytyjskich klientów korzystających z usług InPost jest na bardzo wysokim poziomie. Większość użytkowników ocenia usługę na 10/10 i deklaruje, że poleciłoby ją innym. Dodatkowo, 75% badanych stwierdziło, że obecność maszyny Paczkomat zwiększyła ich komfort wizyt w Tesco, co pozytywnie wpłynęło na całe doświadczenie zakupowe. InPost w Wielkiej Brytanii dysponuje już ponad 12 800 punktami OOH, a sieć maszyn Paczkomat liczy 10 000 sztuk. Przejęcie Yodel przyspieszyło ekspansję InPost w Wielkiej Brytanii o pięć lat, co znacząco wpłynęło na rozwój firmy na tym rynku.