Przychody Grupy InPost osiągnęły w II kwartale 2026 r. 4 177,6 mln zł, co oznacza wzrost o 18,2 proc. rok do roku. Grupa obsłużyła 380,9 mln przesyłek, o 16 proc. więcej niż rok wcześniej, a jej sieć obejmowała na koniec kwartału 68 925 urządzeń Paczkomat.

W ciągu trzech miesięcy InPost zainstalował ponad 4 200 nowych urządzeń. Rynki zagraniczne odpowiadały za 54 proc. przychodów Grupy, a Polska za 46 proc.

Podsumowanie

Przychody wyniosły 4 177,6 mln zł, o 18,2 proc. więcej rok do roku.

Wolumen przesyłek wzrósł do 380,9 mln, czyli o 16 proc.

Skorygowana EBITDA osiągnęła 1 043,3 mln zł i wzrosła o 4,4 proc.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 504 mln zł.

Wzrost w Eurozone i zmiana marki w Wielkiej Brytanii

Najwyższy wzrost wolumenu InPost odnotował w segmencie Eurozone – o 30 proc. rok do roku, do 101 mln przesyłek. Przychody tego segmentu zwiększyły się o 37,9 proc., a skorygowana EBITDA o 39,8 proc. Wolumen dostaw do automatów paczkowych w Eurozone wzrósł o 45 proc.

W Wielkiej Brytanii i Irlandii Grupa dostarczyła 81,8 mln przesyłek, o 16 proc. więcej rok do roku. Od lipca 2026 r. marka Yodel została zastąpiona marką InPost, a biznes działa pod jedną nazwą i w jednej aplikacji.

„W II kwartale zanotowaliśmy znaczące wzrosty – łączny wolumen obsłużonych przesyłek sięgnął 380,9 mln sztuk, to o 16% więcej niż rok wcześniej. Na wszystkich rynkach międzynarodowych rośliśmy szybciej niż cały rynek e-commerce” – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group.

Wyniki w Polsce i prognoza na 2026 rok

W Polsce wolumen przesyłek wzrósł o 9 proc. rok do roku, do 198,0 mln. Przychody zwiększyły się o 12,7 proc., a skorygowana EBITDA o 3,5 proc.

InPost skorygował prognozę na cały 2026 rok. Grupa oczekuje spadku skorygowanej EBITDA rok do roku w średnim jednocyfrowym przedziale procentowym, zamiast wcześniej zakładanej stabilizacji. Nakłady inwestycyjne mają wynieść około 2,1 mld zł, wobec wcześniej prognozowanych 2,4 mld zł.

We wrześniu InPost planuje uruchomić dla FedEx usługi dostawy na ostatniej mili w Wielkiej Brytanii i Polsce w początkowej fazie pilotażu.